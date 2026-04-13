Vége a tűzszünetnek Ukrajnában, egymást vádolja Kijev és Moszkva, támadás alatt Zaporizzsja – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Pekingbe megy Szergej Lavrov
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter április 14-15-én hivatalos látogatást tesz Kínában, ahol Vang Ji kínai külügyminiszterrel tárgyal - jelentette be az orosz külügyminisztérium.
Alapos eszmecsere várható számos "forró témáról" és regionális kérdésről, beleértve az ukrán válságot és a közel-keleti helyzetet
- áll a moszkvai tárca közleményében.
(TASZSZ)
Ukrajna-szerte mért csapásokat Oroszország
Gyakorlatilag nem változott a harci cselekmények intenzitása az ukrajnai fronton az Oroszország által bejelentett húsvéti tűzszünet alatt, az orosz csapatok ezt az időt rotációra és erőik helyreállítására használták fel - közölte Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője egy hétfői tévéműsorban.
A szóvivő szavai szerint a tűzszünet valójában kizárólag egy politikai nyilatkozat volt.
A déli Herszon megyei kormányzói hivatal közlése szerint orosz dróncsapások következtében egy 89 éves nő életét vesztette a régióban, egy 65 éves férfi pedig megsérült.
A Harkiv megyei Derhacsi városában öt ember sérült meg orosz támadásokban, közülük kettő súlyos állapotban van - hozta nyilvánosságra Vjacseszlav Zadorenko, a település katonai közigazgatásának vezetője.
Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz hadsereg drónokkal mért csapást a régióban lévő Bohoduhiv városára: két nő megsérült, tíz családi ház megrongálódott. Egy másik Telegram-bejegyzésében közölte, hogy az orosz erők irányított légibombákat dobtak Rjaszne falura, aminek következtében két nő sebesült meg.
Az északkeleti Szumi megyei rendőrség közölte, hogy orosz katonák csapást mértek egy rendőrautóra Bilopillja városában, egy rendőr megsérült.
Az Ukrinform helyszíni tudósítása szerint az orosz hadsereg délelőtt drónnal csapást mért Zaporizzsja városára, és eltalált egy irodaházat. Személyi sérülés nem történt.
Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megyei kormányzó arról adott hírt, hogy régiójában a megyeszékhely, Dnyipro térségét támadták az oroszok, az eddigi adatok szerint egy 63 éves nő szenvedett sérüléseket.
(MTI)
Magyar Péter új kormányának üzent Ukrajna: válaszra várnak számos kérdéskörben, Kijev nyitott a párbeszédre
Ukrajna készen áll a legmagasabb európai normák alkalmazására a nemzeti kisebbségek védelmében, és nyitott a párbeszédre ebben a kérdésben is az új magyar kormánnyal - jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn újságírók előtt.
Nawrocki: a katyni áldozatok emlékeztetnek, hogy Oroszország fenyegetést jelent
A katyni vérengzés áldozatai arra emlékeztetnek, hogy a demokráciát nem lehet megérteni Közép-Európa történelmi tapasztalata nélkül, amely szerint Oroszország fenyegetést jelent a szabad világra - jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök hétfőn Varsóban.
A lengyel elnök a katyni vérengzés áldozatainak emléknapja alkalmából a fővárosi Katyni Múzeumban rendezett ceremónián mondott beszédet. Az emléknapon felidézik, hogy 1943. április 13-án a németek nyilvánosságra hozták az 1940 tavaszán a szovjet államvédelmi szervek által a lengyel értelmiségieken elkövetett tömeggyilkosságot.
Katyn "egy szörnyű, 22 ezer lengyel tiszt, rendőr, határőr ellen elkövetett népirtó bűncselekmény" - jelentette ki Nawrocki.
Felidézte: 1945 után Katyn "a kommunisták hazugságainak egyik alapkövévé vált", e hazugság köré "építették fel az egész pártapparátust, az oktatást és a nevelést". A szovjetek "hazudtak, amikor szövetségeseikre, a németekre hárították át a felelősséget" - emlékeztetett.
A katyni népirtásért a közép- és kelet-európai nemzetek fizettek, a 1945 után kialakult világrendnek "megvolt a maga ára" - szögezte le Nawrocki.
Hozzátette: a katyni áldozatok előtt tisztelegve tudatosítani kell, hogy "a háborúk nélküli világot, a közös Európát, a demokratikus értékek közös világát" nem lehet megérteni "a Közép- és Kelet-Európa perspektívájának megértése nélkül". Olyan országokról van szó, amelyek "tökéletesen ismerik a Szovjetuniót, amelyek ma tudják, hogy Oroszország fenyegetést jelent a szabad világra", valamint hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök "a Szovjetunió tevékenységét ismétli meg" - fogalmazott a lengyel elnök.
(MTI)
Elismerte az ukrán hadsereg: újult erővel nyomulnak előre az orosz csapatok
Az orosz erők fokozták offenzív tevékenységüket az ukrán határ mentén, Szumi térségében, emellett megújult lendülettel támadják Kupjanszk külvárosait - közölte Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője az Ukrinform tudósítása alapján.
Kijev: több mint 10 ezer alkalommal sértette meg Oroszország a tűzszünetet
Oroszország 10 721 alkalommal sértette meg az ortodox húsvét idejére kihirdetett tűzszünetet - közölte az ukrán vezérkar.
(Kyiv Independent)
Teljes blokádot jelentett be Donald Trump - Elmondta Oroszország, mit gondolnak a lépésről
Moszkva szerint súlyos hatással lesz a világgazdaságra az, ha az Egyesült Államok tényleg blokádolni kezdi Irán kikötőit - írta meg az Al-Dzsazíra.
Bejelentést tett Moszkva: kimondták, mi lesz a kapcsolatokkal Orbán távozása után
A Kreml szóvivője hétfőn közölte: Moszkva abban bízik, hogy a vasárnapi magyarországi választások után is "rendkívül pragmatikus" kapcsolatokat tarthat fenn Budapest új vezetésével.
Új időszámítás kezdődik a magyar külpolitikában: erőteljes változást hozhat a Tisza-kormány
Az április 12-i választások után végül kicsivel több, mint 53 százalékos eredménnyel és a várakozások szerint 138 képviselővel (hivatalossá majd csak később válnak az eredmények) a Tisza Párt alakíthat kormányt. A Magyar Péter vezette párt a várakozások és kampányígéretek szerint jelentős átalakulást hozhat Magyarországon. A program és a kampány során elhangzó kijelentések alapján összegeztük, hogy milyen változásokra lehet számítani a külpolitikában, több területen is jelentős fordulatra van kilátás.
Ketten megsérültek Luhanszkban
Két ember megsérült egy ukrán dróntámadásban az orosz ellenőrzésű "Luhanszki Népköztársaság" egyik településén. Pervomajszkban lakóépületek is megrongálódtak - közölték a helyi oroszpárti hatóságok.
(TASZSZ)
Moszkva: hiába a húsvéti tűzszünet, több ezer drónnal támadott Ukrajna
Az ukrán csapatok 5844 dróntámadást hajtottak végre a tűzszünet alatt - jelentette az orosz védelmi minisztérium.
A tárca szerint Ukrajna 6558 esetben sértette meg a 32 órás húsvéti tűzszünetet.
(TASZSZ)
Bejelentette Ukrajna: visszavonják a Magyarországra vonatkozó figyelmeztetést, bíznak a viszony javításában
Ukrajna visszavonja a Magyarországra vonatkozó utazási figyelmeztetését - jelentette be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn. A döntést a magyarországi választási kampány lezárultával indokolták. Szibiha szerint Kijev a "jószomszédi kapcsolatok helyreállításán" fog dolgozni.
Súlyos incidensről érkezett beszámoló: saját katonáit ölte meg az orosz hadsereg
Egy ukrán dandár azt állítja, hogy egy véletlen folytán az oroszok a saját katonáikkal végeztek a húsvéti tűzszünet idején, akiket korábban az ukránok ejtettek foglyul - írja a Kyiv Independent.
Jelentett az ukrán légvédelem
Az ukrán légvédelem 98 orosz drónból 87-et semlegesített hétfőn virradóra - közölte az ukrán légierő.
Kilenc helyszínen kilenc csapást jegyeztek fel, egy helyen alábbhulló dróntörmelékről érkezett beszámoló.
(Ukrinform)
Reagált Oroszország a Tisza Párt választási győzelmére
Az Európai Unió hamarosan össze fog omlani – ezt reagálta a Tisza Párt választási győzelmére Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője X-oldalán.
Vége a tűzszünetnek Ukrajnában, egymást vádolja Kijev és Moszkva, támadás alatt Zaporizzsja – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Percről percre cikkünk folyamatosan frissül.
