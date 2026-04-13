Vége a tűzszünetnek Ukrajnában, egymást vádolja Kijev és Moszkva, támadás alatt Zaporizzsja – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Gyakorlatilag nem változott a harci cselekmények intenzitása az ukrajnai fronton az Oroszország által bejelentett húsvéti tűzszünet alatt, az orosz csapatok ezt az időt rotációra és erőik helyreállítására használták fel - közölte Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője egy hétfői tévéműsorban.

A szóvivő szavai szerint a tűzszünet valójában kizárólag egy politikai nyilatkozat volt.

A déli Herszon megyei kormányzói hivatal közlése szerint orosz dróncsapások következtében egy 89 éves nő életét vesztette a régióban, egy 65 éves férfi pedig megsérült.

A Harkiv megyei Derhacsi városában öt ember sérült meg orosz támadásokban, közülük kettő súlyos állapotban van - hozta nyilvánosságra Vjacseszlav Zadorenko, a település katonai közigazgatásának vezetője.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz hadsereg drónokkal mért csapást a régióban lévő Bohoduhiv városára: két nő megsérült, tíz családi ház megrongálódott. Egy másik Telegram-bejegyzésében közölte, hogy az orosz erők irányított légibombákat dobtak Rjaszne falura, aminek következtében két nő sebesült meg.

Az északkeleti Szumi megyei rendőrség közölte, hogy orosz katonák csapást mértek egy rendőrautóra Bilopillja városában, egy rendőr megsérült.

Az Ukrinform helyszíni tudósítása szerint az orosz hadsereg délelőtt drónnal csapást mért Zaporizzsja városára, és eltalált egy irodaházat. Személyi sérülés nem történt.

Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megyei kormányzó arról adott hírt, hogy régiójában a megyeszékhely, Dnyipro térségét támadták az oroszok, az eddigi adatok szerint egy 63 éves nő szenvedett sérüléseket.

