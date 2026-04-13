Videó: így reagált Donald Trump Orbán Viktor vereségére

A világ minden tájáról érkeznek a reakciók a vasárnapi magyar választási eredményekre, nemrég pedig Donald Trumpot is megkérdezték Orbán Viktor vereségéről.

Az X-en terjedő videókon az látható, hogy amikor az újságírok elkezdik Orbán Viktorról kérdezni az amerikai elnököt,

Trump fogja magát és otthagyja őket.

Trump walks away as reporters ask him about Viktor Orbán pic.twitter.com/A0PKc2TupG https://t.co/A0PKc2TupG — Acyn (@Acyn) April 13, 2026

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, kétharmados felhatalmazást kapott az óriási, közel 80 százalékos részvétellel lezajlott országgyűlési választáson a Magyar Péter vezette Tisza Párt.

Ezzel Orbán Viktor és a Fidesz 16 év után kerül ellenzéki szerepbe.

Az események következtében heves piaci reakciókat láthatunk hétfőn. Nagy erősödésben van a forint a vezető devizákhoz és a régiós átlaghoz képest is.

De a magyar tőzsde is kilőtt: a BUX index mellett a nagypapírok közül az OTP, a Mol, valamint a Richter is új történelmi csúcsra kapaszkodott. A NER-közeli tőzsdei cégek eközben viszont súlyos mínuszban vannak.

