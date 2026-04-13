LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.64%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Videó: így reagált Donald Trump Orbán Viktor vereségére
Videó: így reagált Donald Trump Orbán Viktor vereségére

A világ minden tájáról érkeznek a reakciók a vasárnapi magyar választási eredményekre, nemrég pedig Donald Trumpot is megkérdezték Orbán Viktor vereségéről.

Az X-en terjedő videókon az látható, hogy amikor az újságírok elkezdik Orbán Viktorról kérdezni az amerikai elnököt,

Trump fogja magát és otthagyja őket.

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, kétharmados felhatalmazást kapott az óriási, közel 80 százalékos részvétellel lezajlott országgyűlési választáson a Magyar Péter vezette Tisza Párt.

Még több Globál

Folyamatosan bombáz az izraeli légierő, Trump szerint lassan vége a háborúnak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán

Moszkva kimondta: nem Irán felelős a Hormuzi-szoros lezárásáért - Valójában ez az ország áll a káosz hátterében

Csúnya lejtmenetbe kezdtek Friedrich Merzék – Már látszik, ki nevethet a végén

Ezzel Orbán Viktor és a Fidesz 16 év után kerül ellenzéki szerepbe.

Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás

Az események következtében heves piaci reakciókat láthatunk hétfőn. Nagy erősödésben van a forint a vezető devizákhoz és a régiós átlaghoz képest is.

Mutatjuk, meddig erősödhet most a forint!

De a magyar tőzsde is kilőtt: a BUX index mellett a nagypapírok közül az OTP, a Mol, valamint a Richter is új történelmi csúcsra kapaszkodott. A NER-közeli tőzsdei cégek eközben viszont súlyos mínuszban vannak.

Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagál az OTP, a 4iG, a Mol

Szétverik a NER-hez köthető papírokat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

