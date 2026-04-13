Videó: így reagált Donald Trump Orbán Viktor vereségére

Az X-en terjedő videókon az látható, hogy amikor az újságírok elkezdik Orbán Viktorról kérdezni az amerikai elnököt,
Trump fogja magát és otthagyja őket.
Trump walks away as reporters ask him about Viktor Orbán pic.twitter.com/A0PKc2TupG https://t.co/A0PKc2TupG— Acyn (@Acyn) April 13, 2026
Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, kétharmados felhatalmazást kapott az óriási, közel 80 százalékos részvétellel lezajlott országgyűlési választáson a Magyar Péter vezette Tisza Párt.
Ezzel Orbán Viktor és a Fidesz 16 év után kerül ellenzéki szerepbe.
Az események következtében heves piaci reakciókat láthatunk hétfőn. Nagy erősödésben van a forint a vezető devizákhoz és a régiós átlaghoz képest is.
De a magyar tőzsde is kilőtt: a BUX index mellett a nagypapírok közül az OTP, a Mol, valamint a Richter is új történelmi csúcsra kapaszkodott. A NER-közeli tőzsdei cégek eközben viszont súlyos mínuszban vannak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
