LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.56%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Vucic és Babis is gratulált
Közép-európai vezetők, köztük Andrej Babiš volt cseh miniszterelnök és Aleksandar Vučić szerb elnök is gratuláltak Magyar Péter választási győzelméhez. Az Orbán Viktor korábbi szövetségeseiként ismert politikusok kifejezték együttműködési szándékukat. Emellett hangsúlyozták a jó kétoldalú kapcsolatok fenntartásának fontosságát.

Andrej Babiš az X közösségi oldalon közzétett üzenetében úgy fogalmazott, hogy egy olyan erős ellenféllel szemben, mint Orbán Viktor, sosem könnyű győzni. Kiemelte, hogy Magyar Péter elnyerte a választók többségének bizalmát. Ezért most óriási várakozásoknak kell megfelelnie, és nem okozhat csalódást a magyaroknak.

A cseh politikus megerősítette, hogy tiszteletben tartja a választás eredményét. A hagyományosan szoros cseh–magyar kapcsolatokra építve konstruktív közös munkára törekszik a választópolgárok által felhatalmazott új vezetővel.

Aleksandar Vučić szintén az X-en fejezte ki gratulációját. A szerb államfő hétfő reggeli bejegyzésében jelezte, hogy bízik a két ország közötti kiváló együttműködés folytatásában. Ugyanakkor háláját fejezte ki Orbán Viktornak az eddigi jó viszony megalapozásáért.

A szomszédos országok vezetőin túl külhoni magyar politikusok is reagáltak az eredményekre. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szintén üdvözölte a Tisza Párt és Magyar Péter sikerét.

Bőgnek a szirénák Dnyipróban, Trumpéknak nincs ideje Ukrajnára Zelenszkij szerint – Percről percre az orosz-ukrán háborúról szerdán

Kimondta a világhatalom, amitől sokan tartanak: egyre szorosabbra fűzik a viszonyt Oroszországgal

Folyamatosan bombáz az izraeli légierő, Trump szerint lassan vége a háborúnak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
Nőtt a béke esélye, emelkedtek a tőzsdék Amerikában
Gyanús közbeszerzés miatt szálltak ki a nyomozók, de nem engedték be őket az elnöki hivatalba
