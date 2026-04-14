A börtön elől menekült, de amerikai ICE-ügynökök fogták el az államcsínyért elítélt volt kémfőnököt

Elfogta az amerikai bevándorlási hatóság (ICE) Alexandre Ramagem korábbi brazil hírszerzési főnököt, aki tavaly elmenekült hazájából, miután elítélték államcsíny megtervezése miatt.

Ramagem letartóztatását az ICE jelentette be a honlapján helyi idő szerint hétfőn, de további részleteket nem közölt. A brazil rendőrség nem sokkal korábban hírt adott arról, hogy az amerikai hatóságok elfogtak egy brazil állampolgárt, akit hazájának legfelsőbb bírósága államcsínykísérletért elítélt.

A hírszerzési főnököt tavaly szeptemberben 16 év börtönnel sújtották, miután bűnösnek találták abban, hogy Jaír Bolsonaro akkor elnök 2022-es választási vereségét követően részt vett egy államcsíny megtervezésében a választási győztes Luiz Inácio Lula da Silva ellen.

Ramagem mindvégig ártatlannak vallotta magát, és az ítélet megszületését követően külföldre menekült.

A brazil rendőrség a hétfői közleményben méltatta együttműködésének sikerességét az amerikai hatóságokkal.

