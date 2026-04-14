Bejelentést tett a rettegett Moszad vezére: még nincs vége a küldetésnek, bukni fog az iráni rezsim

David Barnea elmondta, hogy a közös amerikai-izraeli műveletek idején az ügynökség "Teherán szívében" tevékenykedett:

pontos hírszerzési adatokkal látták el a légierőt.

Ennek köszönhetően sikeresen megsemmisítették többek közt az Izraelre veszélyt jelentő rakétákat és indítórendszereiket.

A hírszerzési vezető azonban hangsúlyozta, hogy a katonai csapások lezárultával a feladatukat még nem fejezték be. Már előzetesen is úgy tervezték, hogy a titkos műveleteknek a teheráni támadásokat követően is folytatódniuk kell.

Barnea leszögezte:

a Moszad felelőssége ebben az ügyben csak akkor ér véget, ha a jelenlegi iráni vezetést megbuktatják.

Kijelentette, hogy az iráni hatalomváltás kikényszerítése a legfőbb küldetésük. Úgy fogalmazott, hogy Irán továbbra is Izrael létét fenyegeti, a Moszad pedig nem fogja tétlenül tűrni, hogy az országot egy ilyen ellenséges erő sakkban tarsa.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images