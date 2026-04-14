LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.29%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS A Tisza győzelme után máris szemet vetett egy külföldi bank a magyar piacra
Bejelentést tett a rettegett Moszad vezére: még nincs vége a küldetésnek, bukni fog az iráni rezsim
Globál

Bejelentést tett a rettegett Moszad vezére: még nincs vége a küldetésnek, bukni fog az iráni rezsim

Portfolio
A Moszad közvetlenül Teheránból segítette az izraeli légierőt az iráni háború során – derült ki a hírszerző ügynökség vezetőjének nyilatkozatából. David Barnea egyértelművé tette: küldetésük korántsem ért véget, végső céljuk a radikális iráni vezetés megdöntése - közölte a Times of Israel.

David Barnea elmondta, hogy a közös amerikai-izraeli műveletek idején az ügynökség "Teherán szívében" tevékenykedett:

pontos hírszerzési adatokkal látták el a légierőt.

Ennek köszönhetően sikeresen megsemmisítették többek közt az Izraelre veszélyt jelentő rakétákat és indítórendszereiket.

A hírszerzési vezető azonban hangsúlyozta, hogy a katonai csapások lezárultával a feladatukat még nem fejezték be. Már előzetesen is úgy tervezték, hogy a titkos műveleteknek a teheráni támadásokat követően is folytatódniuk kell.

Barnea leszögezte:

a Moszad felelőssége ebben az ügyben csak akkor ér véget, ha a jelenlegi iráni vezetést megbuktatják.

Kijelentette, hogy az iráni hatalomváltás kikényszerítése a legfőbb küldetésük. Úgy fogalmazott, hogy Irán továbbra is Izrael létét fenyegeti, a Moszad pedig nem fogja tétlenül tűrni, hogy az országot egy ilyen ellenséges erő sakkban tarsa.

Women's Money & Mindset Day 2026

