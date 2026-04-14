LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden
Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Donald Trump amerikai elnök tegnap jelentette ki, hogy tengeri blokád alá vonja Iránt, bízva abban, hogy ezzel meg tudja nyitni a Hormuzi-szorost. Továbbra is döcögnek a béketárgyalások: bár mindkét fél nyitottnak mutatkozik a pakisztáni megbeszélések folytatására, közben folyamatosan váltják egymást a fenyegető üzenetek. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.
Már döcög is az amerikai blokád: átjutott egy kínai tanker

A nyilvános hajózási adatok alapján nagyon úgy néz ki, hogy az amikai szankciós listán szereplő Rich Starry tankerhajó különösebb gond nélkül átjutott a Hormuzi-szoroson.

Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Donald Trump amerikai elnök tegnap jelentette ki, hogy tengeri blokád alá vonja Iránt, bízva abban, hogy ezzel meg tudja nyitni a Hormuzi-szorost. Továbbra is döcögnek a béketárgyalások: bár mindkét fél nyitottnak mutatkozik a pakisztáni megbeszélések folytatására, közben folyamatosan váltják egymást a fenyegető üzenetek. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.

Women's Money & Mindset Day 2026

