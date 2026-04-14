Donald Trump is reagált Orbán Viktor vereségére

A vasárnapi magyarországi kormányváltást követően Donald Trump hétfőn még kitért a szövetségese bukását firtató újságírói kérdések elől.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 13. Videó: így reagált Donald Trump Orbán Viktor vereségére

Kedden azonban a Corriere della Sera című lapnak már röviden kommentálta a fejleményeket.

Arra a kérdésre, hogy csalódott-e a magyar választás eredménye miatt, az elnök így fogalmazott:

(Orbán Viktor) A barátom volt. Ez nem az én választásom volt, de a barátom volt. Egy jó ember, aki jól kezelte a bevándorlás kérdését.

Trump a nyilatkozatában Giorgia Meloni olasz miniszterelnöknek is odaszúrt. Orbán politikáját dicsérve hozzátette: a magyar kormányfő "nem engedte, hogy az emberek bejöjjenek és tönkretegyék az országát, ahogy ez Olaszországban történt".

Donald Trump a telefonos interjúban egyébként főként Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt, valamint XIV. Leó pápát kritizálta. Elmondása szerint Meloni semmit nem tesz a kőolajellátás biztosítása érdekében.

Sokkol, hogy Giorgia Meloni nem akar segíteni nekünk a háborúban, XIV. Leó pápának pedig fogalma sincsen, mi történik Iránban

- idézte az olasz napilap Trump szavait. Az amerikai elnök azt is, hozzátette, hogy

(Meloni) Azt gondolja, hogy Amerikának kell elvégeznie a munkát helyette.

Az amerikai elnök azt is elárulta, hogy legalább egy hónapja nem áll szóba az olasz miniszterelnökkel, miután kiderült, hogy Meloni nem akar beavatkozni az egyébként az Egyesült Államok által kirobbantott háborúba.

