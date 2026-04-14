Az olasz kormányfő arra a kérdésre reagált, hogy Európának enyhítenie kellene-e az orosz gázimportra vonatkozó tilalmat.
A gazdasági nyomás, amelyet az elmúlt években Oroszországra gyakoroltunk, a leghatékonyabb fegyver a béke megteremtéséhez. Éppen ezért nagyon óvatosan kell előrelépnünk
– fogalmazott Meloni.
A miniszterelnök egyúttal reményét fejezte ki, hogy az ukrán–orosz békefolyamatban még az orosz gázimport teljes tilalmának életbe lépése előtt sikerül előrelépést elérni.
Meloni nyilatkozata azután hangzott el, hogy Claudio Descalzi, Olaszország legnagyobb olaj- és gázipari vállalata, az Eni vezérigazgatója aggodalmát fejezte ki. Kijelentette ugyanis, hogy
nem látja, miként lehetne pótolni az évi 20 milliárd köbméternyi orosz cseppfolyósított földgázt (LNG-t).
Az uniós tagállamok döntése értelmében az orosz LNG-import teljes tilalma 2027-ben lép hatályba. Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus közepette azonban jelentősen megnőtt az Európába irányuló orosz LNG-szállítások volumene. A Financial Times adatai szerint 2026 első negyedévében a szibériai Jamal LNG-projektből érkező import 17 százalékkal emelkedett.
Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images
Olcsó üzemanyaggal éljük fel a készletet Magyarországon – súlyos örökséget kap a Tisza
Fordulópont következik.
Kimondta a szakértő: fordulat jöhet a magyar boltokban
Enyhül a nyomás a kiskereskedelmen.
Megszólaltak Brüsszelben a magyar EU-pénzek feloldásáról – már látszik, mikorra várhatók a források
Mindent megtesznek a határidők betartásáért, ha nem sikerül, speciális különpaktum kellhet.
Lázadozik az orosz elit Putyinnál, kiakadtak a fél internet lekapcsolásán
A Kreml is magyarázkodik.
„Sosem voltunk barátok” - így kissebbíti a Kreml Orbán választási vereségének jelentőségét
Moszkva elégedett, hogy Magyar Péter nyitott a „pragmatikus párbeszédre”
Elárulta Meloni, mi vezethet az orosz-ukrán háború lezárásához
Ez lehet a legfontosabb fegyver.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
Váratlan fordulat: a napelemek értéke a mélybe zuhant, egyetlen dolog menti meg a helyzetet
Az energiatárolóké a jövő.
Választás után: erősödő forint, csökkenő hozamok. Hogyan hathat mindez rád?
Jelentős TISZA győzelemmel zárult a választás, az eltelot pár nap alatt pedig már bizonyos szempontból be is árazta a piac a változást. A forint árfolyama és a hazai állampapírhozamok is ér
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Leggett & Platt - elemzés
A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.