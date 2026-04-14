LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.46%
TISZA
 
52.27%
FIDESZ-KDNP
 
39.35%
Mi Hazánk
 
5.75%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Elárulta Meloni, mi vezethet az orosz-ukrán háború lezárásához
Globál

Portfolio
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás a leghatékonyabb eszköz az ukrajnai béke eléréséhez – közölte a Reuters.

Az olasz kormányfő arra a kérdésre reagált, hogy Európának enyhítenie kellene-e az orosz gázimportra vonatkozó tilalmat.

A gazdasági nyomás, amelyet az elmúlt években Oroszországra gyakoroltunk, a leghatékonyabb fegyver a béke megteremtéséhez. Éppen ezért nagyon óvatosan kell előrelépnünk

– fogalmazott Meloni.

A miniszterelnök egyúttal reményét fejezte ki, hogy az ukrán–orosz békefolyamatban még az orosz gázimport teljes tilalmának életbe lépése előtt sikerül előrelépést elérni.

Meloni nyilatkozata azután hangzott el, hogy Claudio Descalzi, Olaszország legnagyobb olaj- és gázipari vállalata, az Eni vezérigazgatója aggodalmát fejezte ki. Kijelentette ugyanis, hogy

nem látja, miként lehetne pótolni az évi 20 milliárd köbméternyi orosz cseppfolyósított földgázt (LNG-t).

Az uniós tagállamok döntése értelmében az orosz LNG-import teljes tilalma 2027-ben lép hatályba. Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus közepette azonban jelentősen megnőtt az Európába irányuló orosz LNG-szállítások volumene. A Financial Times adatai szerint 2026 első negyedévében a szibériai Jamal LNG-projektből érkező import 17 százalékkal emelkedett.

Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

