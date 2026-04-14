Elárulta Meloni, mi vezethet az orosz-ukrán háború lezárásához

Az olasz kormányfő arra a kérdésre reagált, hogy Európának enyhítenie kellene-e az orosz gázimportra vonatkozó tilalmat.

A gazdasági nyomás, amelyet az elmúlt években Oroszországra gyakoroltunk, a leghatékonyabb fegyver a béke megteremtéséhez. Éppen ezért nagyon óvatosan kell előrelépnünk

– fogalmazott Meloni.

A miniszterelnök egyúttal reményét fejezte ki, hogy az ukrán–orosz békefolyamatban még az orosz gázimport teljes tilalmának életbe lépése előtt sikerül előrelépést elérni.

Meloni nyilatkozata azután hangzott el, hogy Claudio Descalzi, Olaszország legnagyobb olaj- és gázipari vállalata, az Eni vezérigazgatója aggodalmát fejezte ki. Kijelentette ugyanis, hogy

nem látja, miként lehetne pótolni az évi 20 milliárd köbméternyi orosz cseppfolyósított földgázt (LNG-t).

Az uniós tagállamok döntése értelmében az orosz LNG-import teljes tilalma 2027-ben lép hatályba. Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus közepette azonban jelentősen megnőtt az Európába irányuló orosz LNG-szállítások volumene. A Financial Times adatai szerint 2026 első negyedévében a szibériai Jamal LNG-projektből érkező import 17 százalékkal emelkedett.

