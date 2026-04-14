LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.25%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Félelmetes fegyverrel rukkolt elő Oroszország, csoportos vadászat indulhat a fronton
Félelmetes fegyverrel rukkolt elő Oroszország, csoportos vadászat indulhat a fronton

Az orosz állami TASzSz hírügynökség számolt be egy fejlesztésről, amely jelentősen megváltoztathatja a harctéri helyzetet.
Az orosz Rosztek hadiipari vállalatok drónok csoportos telepítésére fejlesztettek ki technológiát. A megoldás lényege, hogy az eszközök folyamatosan cserélik egymás között az információkat, így a célpont adatait is. A fejlesztéseket már tesztelték lőtéri körülmények között is.

Az első drón, amely célpontot észlelt, továbbította az adatokat a rendszer többi drónjának. Egy emberi operátor ezután megerősítette a célpontot, majd a csoport összes drónja aktiválta azt. Ezzel a technológiával egy személy egyszerre 10 körülötte lévő lőszert tud irányítani

– jelentették ki.

A rendszer amint észleli a célpontot, azonnal feladatokat rendel el, ezek között lesz az irányítás, illetve a becsapódás is, akár azok sorrendjével. A Rosztek egyelőre nem közölte, hogy mikor vethetik be ezeket éles helyzetben is, egyelőre a tesztek folytatását ígérik.

Visszavonulnak az ukránok Szumiban, Odesszát támadta Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden

Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

A börtön elől menekült, de amerikai ICE-ügynökök fogták el az államcsínyért elítélt volt kémfőnököt

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban
Bejelentést tett Moszkva: kimondták, mi lesz a kapcsolatokkal Orbán távozása után
