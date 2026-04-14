LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.46%
TISZA
 
52.27%
FIDESZ-KDNP
 
39.35%
Mi Hazánk
 
5.75%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Friss részletek jöttek a blokádról: megkezdte Trump az akciót - Már 6 hajóra csaptak le az amerikai katonák
Globál

Friss részletek jöttek a blokádról: megkezdte Trump az akciót - Már 6 hajóra csaptak le az amerikai katonák

Portfolio
Az Egyesült Államok több mint 10 ezer fegyveres – tengerészek, pilóták, tengerészgyalogosok és több mint egy tucat hadihajó segítségével blokádolja Irán partvonalát – közölte X-oldalán az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Állításuk szerint a blokád betonstabil:

egyetlen egy hajó sem tudott kihajózni az iráni kikötőkből – az amerikai erők hat hajót fordítottak vissza kikötőikbe.

A CENTCOM közölte: minden Iránból induló hajóra vonatkozik a blokád, függetlenül attól, milyen zászló alatt hajóznak.

A szervezet szerint a blokád fenntartása mellett az amerikai erők a Hormuzi-szoros szabad hajózhatóságát is biztosítják.

A CENTCOM közölte egy képen azt is, hogy az akcióban több mint 12 hajó és 100 repülő eszköz vesz részt, köztük vadászgépek, felderítőgépek, repülőgép-hordozók, rakétás rombolók és deszanthajók is.

Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility