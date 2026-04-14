Friss részletek jöttek a blokádról: megkezdte Trump az akciót - Már 6 hajóra csaptak le az amerikai katonák

Az Egyesült Államok több mint 10 ezer fegyveres – tengerészek, pilóták, tengerészgyalogosok és több mint egy tucat hadihajó segítségével blokádolja Irán partvonalát – közölte X-oldalán az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Állításuk szerint a blokád betonstabil:

egyetlen egy hajó sem tudott kihajózni az iráni kikötőkből – az amerikai erők hat hajót fordítottak vissza kikötőikbe.

A CENTCOM közölte: minden Iránból induló hajóra vonatkozik a blokád, függetlenül attól, milyen zászló alatt hajóznak.

A szervezet szerint a blokád fenntartása mellett az amerikai erők a Hormuzi-szoros szabad hajózhatóságát is biztosítják.

A CENTCOM közölte egy képen azt is, hogy az akcióban több mint 12 hajó és 100 repülő eszköz vesz részt, köztük vadászgépek, felderítőgépek, repülőgép-hordozók, rakétás rombolók és deszanthajók is.

