LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.46%
TISZA
 
52.27%
FIDESZ-KDNP
 
39.35%
Mi Hazánk
 
5.75%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Gyanús közbeszerzés miatt szálltak ki a nyomozók, de nem engedték be őket az elnöki hivatalba
Globál

Gyanús közbeszerzés miatt szálltak ki a nyomozók, de nem engedték be őket az elnöki hivatalba

MTI
A francia elnöki hivatalban tartottak kedden házkutatást a párizsi rendőrség korrupcióellenes nyomozói, akik azt vizsgálják, hogy milyen körülmények és feltételek között nyerhette meg 22 éven át mindig ugyanaz a vállalat a Panthéonban rendezett megemlékezések szervezésére kiírt közbeszerzési pályázatokat - közölték igazságügyi források az AFP hírügynökséggel. Az ügyészség délután közleményben tudatta, hogy a nyomozókat nem engedték be az Elysée-palotába.

A köztársasági elnökséghez tartozó helyiségeknek az alkotmányban rögzített sérthetetlenségére hivatkozva utasították el a belépésüket

- írta Pascal Prache pénzügyi ügyész.

A Panthéon a francia történelem nagyjainak végső nyughelye és Párizs egyik legjelentősebb emlékműve. A belvárosban található egykori templomot a francia forradalom idején alakították át nemzeti temetkezési hellyé.

A Le Canard Enchaîné hetliap úgy tudja, a nyomozók azt vizsgálják, hogyan lehetséges, hogy a történelem nagyjainak a Panthéonban történő átszállításának és újratemetési ünnepségének megrendezésére kiírt közbeszerzési pályázatokat 2002 és 2024 között kivétel nélkül mindig a Shortcut Events nevű rendezvényszervező cég nyerte el.

A lap szerint egy-egy ilyen ceremónia mintegy kétmillió euróba kerül az államnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

