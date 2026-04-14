Itt vannak az EU legfontosabb export- és importtermékei kínai és orosz viszonylatban

Komoly kínai kínálat
Az EU Kínába irányuló kivitele 6,5 százalékkal esett, míg az onnan érkező import 6,4 százalékkal nőtt 2025-ben év/év alapon.
2015-höz viszonyítva az export 37,1, az import 89 százalékkal ugrott meg.
Ukrajna orosz inváziójának évéhez, 2022-höz viszonyítva 10,7 százalékos csökkenést látunk az EU kínai exportjában, míg az onnan érkező behozatal 18,4 százalékkal nőtt.
A Harmonizált Rendszer (HS) szerinti bontást tekintve 2025-ben az öt leginkább exportált termékcsoport a Kínába irányuló teljes export 59,8%-át tette ki. A gépek, mechanikus berendezések és alkatrészek voltak a leginkább exportált termékcsoport, összesen 45,3 milliárd euró értékben (a Kínába irányuló összes export 22,7%-a), őket követték az elektromos gépek és alkatrészek, az audiovizuális berendezések és kiegészítők (29,0 milliárd euró; 14,5%), valamint a vasúti és villamos járműveket nem magában foglaló járművek (16,4 milliárd euró; 8,2%). Ezeket követték az optikai, fényképészeti, filmkészítési, precíziós, orvosi és sebészeti műszerek (15,1 milliárd euró; 7,5%), valamint a gyógyszeripari termékek (13,6 milliárd euró; 6,8%).
Az import tekintetében az első öt kategória az összes importált áru 63,8%-át tette ki. 2025-ben az elektromos gépek és alkatrészek, valamint az audiovizuális berendezések és kiegészítők voltak a legnagyobb értékben importált termékkategória, 164,9 milliárd euró értékben (az összes import 29,5%-a), őket a gépek, mechanikus berendezések és alkatrészek követték (106,5 milliárd euró; 19,0%).
Ezt követte a szerves vegyi anyagok kategóriája (34,1 milliárd euró; 6,1%), majd a vasúti és villamos járműveken kívüli járművek (29,9 milliárd euró; 5,4%), valamint a bútorok és világítótestek, ágyneműk és matracok, valamint az előregyártott épületek (21,3 milliárd euró; 3,8%).
Orosz kilövés és zuhanás
2015 óta először keletkezett - minimális, nagyjából 2,25 milliárd eurós - aktívum az EU-orosz árukereskedelemben, miután2025-ben az EU oroszországi exportja 30,1 milliárd eurót tett ki, szemben a 27,9 milliárdos behozatallal.
Éves összehasonlításban az export 5,8 százalékkal, az import 23,1 százalékkal esett.
2015-höz képest már jóval drasztikusabb, 57,2 százalékos export és 78,6 százalékos import zuhanást látunk.
Az EU Oroszországból származó importjának értékében 2020 és 2022 között bekövetkezett meredek emelkedés elsősorban az energiaárak ugrásszerű emelkedésének, és nem a mennyiség jelentős növekedésének tudható be. Ebben az időszakban a magas energiaigény és a korlátozott kínálat együttesen a földgáz és a kőolajtermékek árainak drámai emelkedéséhez vezetett.
A gyógyszeripari termékek az EU egyik legfontosabb exportcikke Oroszországba, mivel humanitárius okokból nagyrészt nem vonatkoznak rájuk az egyébként széles körű gazdasági szankciók. Oroszország az EU-tól függ a kiváló minőségű gyógyszerek, az aktív hatóanyagok (API-k), valamint a speciális, nagy értékű vagy szabadalommal védett gyógyszerek tekintetében, így ezek inkább szükségleti cikknek, mint luxuscikknek minősülnek. A második legnagyobb export termékcsoportra nagyjából ugyanez vonatkozik.
Oroszország legfontosabb EU-ba irányuló exportcikkei – az ásványi tüzelőanyagok (kőolaj, földgáz) és a fémek (vas, acél) – a mélyen gyökerező infrastrukturális függőségnek, Oroszország hatalmas természeti erőforrás-gazdagságának, valamint a szankciók ellenére is fennmaradó gazdasági függőségnek köszönhetőek. Bár az import az ukrajnai invázió miatt visszaesett, Oroszország továbbra is jelentős beszállítója bizonyos EU-tagállamoknak, így Magyarországnak is, amelyek számára létfontosságú energiaforrásokat biztosít.
