LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kimondta a parancsnok: szinte teljesen védtelen a légitámadásokkal szemben a dúsgazdag európai ország
Globál

Kimondta a parancsnok: szinte teljesen védtelen a légitámadásokkal szemben a dúsgazdag európai ország

Portfolio
Svájc légvédelme jelenleg nem rendelkezik olyan képességgel, amellyel elfoghatná a ballisztikus rakétákat, mint például az orosz Iszkander-M vagy a hasonló iráni típusok. Mindeközben az ország légvédelmi rendszere súlyosan elavult, a modernizációs programok pedig jelentős késésben vannak - közölte a Defence Express.

Mindezt Christian Opliger altábornagy, a svájci légierő parancsnoka ismerte el a Blick című svájci lapnak adott interjújában. A tábornok hozzátette, hogy a jelenlegi képességek rendkívül szerények. Ugyanakkor több projekt is fut a hiányosságok pótlására.

Svájc légvédelmét jelenleg mindössze korszerűsített 35 milliméteres légvédelmi gépágyúk, radarok és FIM-92 Stinger hordozható légvédelmi rakétarendszerek (MANPADS) alkotják. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

a légtér védelmének oroszlánrésze az F/A-18-as vadászgépekre hárul.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az ország FLORAKO elnevezésű radaros vezetési és irányítási rendszere is elavult. A Thales által fejlesztett utódrendszernek 2024-re kellett volna elkészülnie. A meglévő infrastruktúrába történő integráció azonban a vártnál jóval bonyolultabbnak bizonyult, így a kezdeti műveleti képesség elérését már csak 2030-ra várják.

Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Visszavonulnak az ukránok Szumiban, Odesszát támadta Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden

Magyar katonák üzentek a NATO-nak - Friss felvétel jelent meg

Az amerikai Patriot légvédelmi rakétarendszert kulcsfontosságú beszerzésként tartják számon. A szállítás azonban több mint öt évet csúszik, és már a megrendelés esetleges visszamondása is felmerült. Ez komoly űrt hagy a ballisztikus rakéták, valamint a nagy hatótávolságú célok elleni védekezésben.

Alternatívaként a francia-olasz fejlesztésű SAMP/T rendszert vizsgálják, amely elméletileg képes lenne betölteni ezt a szerepet. Egyelőre azonban nincs konkrét megrendelés, és aggályok merültek fel a finanszírozás biztosíthatóságával kapcsolatban is.

Közben öt ütegnyi német IRIS-T SLM közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert már megrendeltek. Ezek 2028 és 2031 között érkezhetnek meg, a típus pedig az ukrajnai harcokban már bizonyította hatékonyságát. 2026-ban további egységek beszerzése is szóba jöhet, emellett Skynex légvédelmi gépágyúk vásárlását is tervezik.

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

