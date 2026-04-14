Kimondta a parancsnok: szinte teljesen védtelen a légitámadásokkal szemben a dúsgazdag európai ország

Mindezt Christian Opliger altábornagy, a svájci légierő parancsnoka ismerte el a Blick című svájci lapnak adott interjújában. A tábornok hozzátette, hogy a jelenlegi képességek rendkívül szerények. Ugyanakkor több projekt is fut a hiányosságok pótlására.

Svájc légvédelmét jelenleg mindössze korszerűsített 35 milliméteres légvédelmi gépágyúk, radarok és FIM-92 Stinger hordozható légvédelmi rakétarendszerek (MANPADS) alkotják. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

a légtér védelmének oroszlánrésze az F/A-18-as vadászgépekre hárul.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az ország FLORAKO elnevezésű radaros vezetési és irányítási rendszere is elavult. A Thales által fejlesztett utódrendszernek 2024-re kellett volna elkészülnie. A meglévő infrastruktúrába történő integráció azonban a vártnál jóval bonyolultabbnak bizonyult, így a kezdeti műveleti képesség elérését már csak 2030-ra várják.

Az amerikai Patriot légvédelmi rakétarendszert kulcsfontosságú beszerzésként tartják számon. A szállítás azonban több mint öt évet csúszik, és már a megrendelés esetleges visszamondása is felmerült. Ez komoly űrt hagy a ballisztikus rakéták, valamint a nagy hatótávolságú célok elleni védekezésben.

Alternatívaként a francia-olasz fejlesztésű SAMP/T rendszert vizsgálják, amely elméletileg képes lenne betölteni ezt a szerepet. Egyelőre azonban nincs konkrét megrendelés, és aggályok merültek fel a finanszírozás biztosíthatóságával kapcsolatban is.

Közben öt ütegnyi német IRIS-T SLM közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert már megrendeltek. Ezek 2028 és 2031 között érkezhetnek meg, a típus pedig az ukrajnai harcokban már bizonyította hatékonyságát. 2026-ban további egységek beszerzése is szóba jöhet, emellett Skynex légvédelmi gépágyúk vásárlását is tervezik.

