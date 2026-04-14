LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.43%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kimondta az ukrán kormányzó: hajszálon múlt a pusztító katasztrófa, hatalmas árvíz fenyegetett Ukrajnában
Globál

Kimondta az ukrán kormányzó: hajszálon múlt a pusztító katasztrófa, hatalmas árvíz fenyegetett Ukrajnában

Portfolio
Harkiv megyében bombázta a kritikus infrastruktúrát az orosz légierő siklóbombák segítségével – közölte a Kyiv Independent.

Oleh Sziniehubov, Harkiv megye kormányzója szerint a kritikus infrastruktúrát támadták az oroszok. Elmondása szerint összesen hat siklóbomba csapódott a Pecsenyihi-gát környékére, ami a térség legnagyobb víztározója. Az ukrán katonák ugyanakkor kiemelték, a hat bombából négy a létesítmény közelében a földbe csapódott, míg kettő másik a vízbe zuhant. Ez a körülmény segítette, hogy maga a gát ne károsodjon az akcióban.

A jelentések szerint a támadás időzítése nem véletlen, ugyanis a tavaszi olvadás miatt jelenleg a tónak a vízszintje rendkívül magas, teljesen tele van. Amennyiben a gátat lerombolnák, az súlyos áradásokat, komoly környezeti károkat okozna. Megerősíti Moszkva célját a tény, hogy az oroszok kampányt folytattak a közösségi médiában, kifejezetten a felduzzasztott folyó alsóbb szakaszain élőket célozva, ahol a vízmű rendkívüli állapotáról terjesztettek hamis információkat. Ezzel pánikot akartak kelteni a lakosságban, amely javíthatta volna akár a katonai helyzetüket az érintett területen.

Az érintett Becsenihy-víztározó kulcsfontosságú szereppel bír az ukrán nagyváros, Harkiv és a környező települések vízellátásban.

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

