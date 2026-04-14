Kimondta az ukrán kormányzó: hajszálon múlt a pusztító katasztrófa, hatalmas árvíz fenyegetett Ukrajnában

Oleh Sziniehubov, Harkiv megye kormányzója szerint a kritikus infrastruktúrát támadták az oroszok. Elmondása szerint összesen hat siklóbomba csapódott a Pecsenyihi-gát környékére, ami a térség legnagyobb víztározója. Az ukrán katonák ugyanakkor kiemelték, a hat bombából négy a létesítmény közelében a földbe csapódott, míg kettő másik a vízbe zuhant. Ez a körülmény segítette, hogy maga a gát ne károsodjon az akcióban.

A jelentések szerint a támadás időzítése nem véletlen, ugyanis a tavaszi olvadás miatt jelenleg a tónak a vízszintje rendkívül magas, teljesen tele van. Amennyiben a gátat lerombolnák, az súlyos áradásokat, komoly környezeti károkat okozna. Megerősíti Moszkva célját a tény, hogy az oroszok kampányt folytattak a közösségi médiában, kifejezetten a felduzzasztott folyó alsóbb szakaszain élőket célozva, ahol a vízmű rendkívüli állapotáról terjesztettek hamis információkat. Ezzel pánikot akartak kelteni a lakosságban, amely javíthatta volna akár a katonai helyzetüket az érintett területen.

Az érintett Becsenihy-víztározó kulcsfontosságú szereppel bír az ukrán nagyváros, Harkiv és a környező települések vízellátásban.

