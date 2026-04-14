Kiszivárgott a titkos terv: újabb népköztársaságot kiáltanának ki Oroszország szomszédságában

Margo Palloson, az észt belbiztonsági szolgálat igazgatója az ERR-nek elmondta, hogy a leleplezett ügynökök többsége az FSZB-nek dolgozott. Kisebb részük a GRU-hoz volt köthető. Az igazgató hozzátette, hogy tevékenységüket viszonylag korai szakaszban sikerült felszámolni. Ennek köszönhetően az orosz ügynökök
nem tudtak érdemi kárt okozni Észtország nemzetbiztonságában.
Marta Tuul, a szolgálat szóvivője szerint az orosz titkosszolgálatok egyre gyakrabban próbálnak a közösségi médián keresztül toborozni. Jellemzően úgynevezett "alkalmi" ügynököket keresnek. Ők olyan személyek, akik hajlandók egyszeri megbízásokat teljesíteni, például emlékműveket megrongálni vagy más vandál cselekményeket végrehajtani.
A szóvivő felhívta a figyelmet arra is, hogy az Oroszországba utazás komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent az észt állampolgárok számára. A határon ugyanis orosz hírszerző tisztek dolgoznak, akik feltérképezik a határátlépőket. Ezt követően pedig akár együttműködési ajánlatokkal is megkereshetnek bizonyos személyeket.
Az ügynökleleplezések mellett más jellegű fenyegetések is felszínre kerültek. A Baltic Sentinel újságírója egy zárt Telegram-csoportba beépülve kiderítette, hogy
radikális nézeteket valló személyek egy úgynevezett "Narvai Népköztársaság" létrehozásáról egyeztetnek.
A csoport tagjai oroszbarát narratívákat terjesztenek, és a határ menti régiók elszakítására szólítanak fel. Ezzel egyértelműen Észtország szuverenitásának aláásására törekednek.
Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images
