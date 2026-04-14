LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.25%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kiszivárgott a titkos terv: újabb népköztársaságot kiáltanának ki Oroszország szomszédságában
Tavaly rekordszámú, összesen 16 orosz titkosszolgálati ügynököt lepleztek le Észtországban – közölte az észt belbiztonsági szolgálat vezetője. Az ügynökök az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálathoz (FSZB), illetve az orosz fegyveres erők vezérkarának katonai hírszerzéséhez (GRU) kötődtek - írta a Militarnyi.

Margo Palloson, az észt belbiztonsági szolgálat igazgatója az ERR-nek elmondta, hogy a leleplezett ügynökök többsége az FSZB-nek dolgozott. Kisebb részük a GRU-hoz volt köthető. Az igazgató hozzátette, hogy tevékenységüket viszonylag korai szakaszban sikerült felszámolni. Ennek köszönhetően az orosz ügynökök

nem tudtak érdemi kárt okozni Észtország nemzetbiztonságában.

Marta Tuul, a szolgálat szóvivője szerint az orosz titkosszolgálatok egyre gyakrabban próbálnak a közösségi médián keresztül toborozni. Jellemzően úgynevezett "alkalmi" ügynököket keresnek. Ők olyan személyek, akik hajlandók egyszeri megbízásokat teljesíteni, például emlékműveket megrongálni vagy más vandál cselekményeket végrehajtani.

A szóvivő felhívta a figyelmet arra is, hogy az Oroszországba utazás komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent az észt állampolgárok számára. A határon ugyanis orosz hírszerző tisztek dolgoznak, akik feltérképezik a határátlépőket. Ezt követően pedig akár együttműködési ajánlatokkal is megkereshetnek bizonyos személyeket.

Visszavonulnak az ukránok Szumiban, Odesszát támadta Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden

Félelmetes fegyverrel rukkolt elő Oroszország, csoportos vadászat indulhat a fronton

Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Az ügynökleleplezések mellett más jellegű fenyegetések is felszínre kerültek. A Baltic Sentinel újságírója egy zárt Telegram-csoportba beépülve kiderítette, hogy

radikális nézeteket valló személyek egy úgynevezett "Narvai Népköztársaság" létrehozásáról egyeztetnek.

A csoport tagjai oroszbarát narratívákat terjesztenek, és a határ menti régiók elszakítására szólítanak fel. Ezzel egyértelműen Észtország szuverenitásának aláásására törekednek.

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban
Bejelentést tett Moszkva: kimondták, mi lesz a kapcsolatokkal Orbán távozása után
