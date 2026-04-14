Lázadozik az orosz elit Putyinnál, kiakadtak a fél internet lekapcsolásán

Az orosz hatóságok márciusban közel három hétre lekapcsolták a mobilinternetet Moszkvában. Országszerte is rendszeresen korlátozzák a hozzáférést. A Kreml most elismerte, hogy az intézkedések széles körű elégedetlenséget váltottak ki, ugyanakkor átmeneti jellegűnek nevezte azokat.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden azt közölte, hogy

az internetkorlátozásokat "biztonsági megfontolások" indokolják.

Az orosz hatóságok szerint ugyanis az ukrán drónok a mobilhálózatot használhatják a támadások irányítására. Peszkov ugyanakkor hangsúlyozta, hogy amint megszűnik az intézkedések szükségessége, az internet-hozzáférés teljes mértékben helyreáll.

A korlátozások messze túlmutatnak a mobilinternet lekapcsolásán. A Meta WhatsApp üzenetküldőjét teljesen blokkolták. A Telegram – amely az oroszok legkedveltebb digitális platformja – használata pedig rendkívül megnehezült. A hatóságok ugyanis mindkét szolgáltatást azzal vádolják, hogy nem felelnek meg az orosz jogszabályoknak. Emellett fokozták a fellépést az internetes cenzúra megkerülésére használt VPN-szolgáltatások ellen is.

A Reuters egy Kreml-közeli forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a korlátozások az elit egy részében is komoly felháborodást keltettek.

Magas rangú, üzleti szemléletű jelenlegi és korábbi tisztviselők, valamint bankárok lobbiztak Vlagyimir Putyinnál a szigor enyhítéséért.

A leállások ugyanis milliós veszteségeket okoztak a gazdaságnak.

A Kreml nagy része ezzel a kérdéssel küszködik. Értekezleteket tartanak és dokumentumokat készítenek, amelyekben amellett érvelnek, hogy a blokkolás káros

– mondta a forrás.

A közvélemény-kutatások szerint az orosz állampolgárok jelentős része elégedetlen a korlátozásokkal. Különösen a mobilinternet-leállások zavarják őket, amelyek időnként csak a hagyományos hívásokat és SMS-eket tették lehetővé. A Kreml nyilatkozata azt jelzi, hogy a vezetés tisztában van a helyzet politikai kockázataival. Erre különösen az idei őszi parlamenti választások miatt kell figyelniük, ahol az Egységes Oroszország pártnak meggyőző eredményt kell felmutatnia.

Az állam által támogatott MAX nevű új üzenetküldő bevezetése sem járt sikerrel. Az emberek ellenállnak az áttérésnek. Hiába cáfolják ugyanis a hatóságok, a felhasználók attól tartanak, hogy az alkalmazás megkönnyíti a titkosszolgálatok számára a megfigyelésüket.

Forrás: Reuters

