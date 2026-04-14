LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.46%
TISZA
 
52.27%
FIDESZ-KDNP
 
39.35%
Mi Hazánk
 
5.75%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Lázadozik az orosz elit Putyinnál, kiakadtak a fél internet lekapcsolásán
Globál

Portfolio
Az orosz hatóságok márciusban közel három hétre lekapcsolták a mobilinternetet Moszkvában. Országszerte is rendszeresen korlátozzák a hozzáférést. A Kreml most elismerte, hogy az intézkedések széles körű elégedetlenséget váltottak ki, ugyanakkor átmeneti jellegűnek nevezte azokat.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden azt közölte, hogy

az internetkorlátozásokat "biztonsági megfontolások" indokolják.

Az orosz hatóságok szerint ugyanis az ukrán drónok a mobilhálózatot használhatják a támadások irányítására. Peszkov ugyanakkor hangsúlyozta, hogy amint megszűnik az intézkedések szükségessége, az internet-hozzáférés teljes mértékben helyreáll.

A korlátozások messze túlmutatnak a mobilinternet lekapcsolásán. A Meta WhatsApp üzenetküldőjét teljesen blokkolták. A Telegram – amely az oroszok legkedveltebb digitális platformja – használata pedig rendkívül megnehezült. A hatóságok ugyanis mindkét szolgáltatást azzal vádolják, hogy nem felelnek meg az orosz jogszabályoknak. Emellett fokozták a fellépést az internetes cenzúra megkerülésére használt VPN-szolgáltatások ellen is.

Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Nagy bejelentés jött Donald Trumptól: úgy néz ki, folytatódnak a béketárgyalások

Gyanús közbeszerzés miatt szálltak ki a nyomozók, de nem engedték be őket az elnöki hivatalba

A Reuters egy Kreml-közeli forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a korlátozások az elit egy részében is komoly felháborodást keltettek.

Magas rangú, üzleti szemléletű jelenlegi és korábbi tisztviselők, valamint bankárok lobbiztak Vlagyimir Putyinnál a szigor enyhítéséért.

A leállások ugyanis milliós veszteségeket okoztak a gazdaságnak.

A Kreml nagy része ezzel a kérdéssel küszködik. Értekezleteket tartanak és dokumentumokat készítenek, amelyekben amellett érvelnek, hogy a blokkolás káros

– mondta a forrás.

A közvélemény-kutatások szerint az orosz állampolgárok jelentős része elégedetlen a korlátozásokkal. Különösen a mobilinternet-leállások zavarják őket, amelyek időnként csak a hagyományos hívásokat és SMS-eket tették lehetővé. A Kreml nyilatkozata azt jelzi, hogy a vezetés tisztában van a helyzet politikai kockázataival. Erre különösen az idei őszi parlamenti választások miatt kell figyelniük, ahol az Egységes Oroszország pártnak meggyőző eredményt kell felmutatnia.

Az állam által támogatott MAX nevű új üzenetküldő bevezetése sem járt sikerrel. Az emberek ellenállnak az áttérésnek. Hiába cáfolják ugyanis a hatóságok, a felhasználók attól tartanak, hogy az alkalmazás megkönnyíti a titkosszolgálatok számára a megfigyelésüket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

