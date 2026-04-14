Lezárultak a béketárgyalások: Izrael váratlan bejelentést tett - Irán ennek nagyon nem fog örülni

Libanon és Izrael lényegében ugyanazon állásponton van a Hezbollah-hal kapcsolatosan - az iszlamista csoport tevékenysége kártékony, egyik fél sem szeretné többé magát fenyegetve érezni a milícia miatt - jelentette ki Jehiél Leiter, Izrael washingtoni nagykövete röviddel azután, hogy Libanon vezetőivel tárgyalt Amerikában.

Jehiél Leiter, Izrael washingtoni nagykövete a Libanonnal való megbeszélések lezárultát követően nyilatkozott az újságíróknak.

Elmondása szerint a tárgyalásokon kiderült, hogy a két fél "az egyenlet ugyanazon oldalán áll", és ezt nevezte a legpozitívabb eredménynek.

A megbeszélések középpontjában az izraeli-libanoni határ egyértelmű kijelölése állt. Leiter hangsúlyozta, hogy Izrael világossá tette: polgárainak biztonsága nem képezheti alku tárgyát. Hozzátette, hogy ezt a Joseph Aoun vezette libanoni kormány is tudomásul vette.

A nagykövet szerint a libanoni fél azt is egyértelművé tette, hogy nem kíván tovább a Hezbollah "megszállása" alatt élni.

Leiter a tárgyalásokat "a józan ész, a felelősség és a béke győzelmeként" értékelte. Emellett közölte, hogy a felek hamarosan közös nyilatkozatot adnak ki, valamint egy átfogó békeszerződés kidolgozásán munkálkodnak.

Egyelőre úgy fest: az előrelépés és pozitív nyilatkozatok ellenére a libanoni tűzszünet kérdésében nem sikerült előrelépést elérni.

