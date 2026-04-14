LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Lezárultak a béketárgyalások: Izrael váratlan bejelentést tett - Irán ennek nagyon nem fog örülni
Lezárultak a béketárgyalások: Izrael váratlan bejelentést tett - Irán ennek nagyon nem fog örülni

Libanon és Izrael lényegében ugyanazon állásponton van a Hezbollah-hal kapcsolatosan - az iszlamista csoport tevékenysége kártékony, egyik fél sem szeretné többé magát fenyegetve érezni a milícia miatt - jelentette ki Jehiél Leiter, Izrael washingtoni nagykövete röviddel azután, hogy Libanon vezetőivel tárgyalt Amerikában.

Jehiél Leiter, Izrael washingtoni nagykövete a Libanonnal való megbeszélések lezárultát követően nyilatkozott az újságíróknak.

Elmondása szerint a tárgyalásokon kiderült, hogy a két fél "az egyenlet ugyanazon oldalán áll", és ezt nevezte a legpozitívabb eredménynek.

A megbeszélések középpontjában az izraeli-libanoni határ egyértelmű kijelölése állt. Leiter hangsúlyozta, hogy Izrael világossá tette: polgárainak biztonsága nem képezheti alku tárgyát. Hozzátette, hogy ezt a Joseph Aoun vezette libanoni kormány is tudomásul vette.

A nagykövet szerint a libanoni fél azt is egyértelművé tette, hogy nem kíván tovább a Hezbollah "megszállása" alatt élni.

Leiter a tárgyalásokat "a józan ész, a felelősség és a béke győzelmeként" értékelte. Emellett közölte, hogy a felek hamarosan közös nyilatkozatot adnak ki, valamint egy átfogó békeszerződés kidolgozásán munkálkodnak.

Egyelőre úgy fest: az előrelépés és pozitív nyilatkozatok ellenére a libanoni tűzszünet kérdésében nem sikerült előrelépést elérni.

Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

