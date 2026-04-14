LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Magyar katonák üzentek a NATO-nak - Friss felvétel jelent meg
Globál

Magyar katonák üzentek a NATO-nak - Friss felvétel jelent meg

Portfolio
Videót tett közzé a NATO, melyben magyar katonák a szövetség erejét méltatják és bemutatják az új harcjárművüket.

A felvétel a mai nap jelent meg, magyar katonák beszélnek benne.

Büszkék vagyunk arra, hogy magyar katonaként hozzájárulhatunk ezzel az eszközzel a szövetség erejéhez”

– mondja Korpa Tamás Dániel magyar őrmester, Lynx-parancsnok a videó megnyitójában.

A videó a KF41 Lynx harcjárműről szól, a honvédség 2022 óta folyamatosan kapja kézhez az új típusú lövészpáncélosokat. A felvétel során bemutatják az IFV kezelőszemélyzetét és funkcióit.

Mindenkinek különböző erősségei vannak, különböző képességei, és ezeknek a képességeknek az összessége teszi ilyen hatékonnyá ezt a harcjárművet. Pont ugyanúgy, ahogy a NATO szövetséget is a különböző nemzeteknek az erőssége”

– mondja az őrmester a videóban.

Magyarország az első NATO-szövetséges, amelyik az új Lynx gyalogsági harcjárművet használja.

A védelmébe való befektetéssel Magyarország a NATO védelmét erősíti meg a szövetség keleti szárnyán”

– olvasható a NATO saját kommentárjában.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

