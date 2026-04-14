Megkondította a vészharangot a szervezet vezetője: veszélybe került a nukleáris biztonság Ukrajnában, azonnal asztalhoz kell ülni az oroszokkal

Április 14-én a reggeli órákban külső áramellátás nélkül maradt a Zaporizzsjai atomerőmű (ZNPP) a NAÜ jelentése szerint. Az elmondások szerint a kimaradást a vezetékek meghibásodása okozta. A hiba nem okozott egyelőre problémát, mivel a helyszíni tartalék rendszerek azonnal aktiválták magukat. Jelenleg dízelgenerátorok segítségével képesek
A külső áramellátás elvesztése ismét rávilágít a nukleáris biztonságot fenyegető kockázatokra a konfliktus során
– jelentette Rafael Grossi, a NAÜ vezetője.
A szervezet most igyekszik az oroszokkal és az ukránokkal is tárgyalni, hogy a lehető leggyorsabban megjavítsák a sérült vezetéket, ezzel helyreállítva az ellátást. Elmondták, hogy nem ez az első ilyen alkalom, amikor az atomerőmű külső ellátását meg kell javítani, korábban márciusban már sor került hasonló javításra. Grossi ugyanakkor jelezte, hogy
már csak egyetlen tartalék vezeték maradt Európa legnagyobb erőművében.
A korábbi alkalommal három hetes munkát követően sikerrel üzembe helyezték a 330 kV-os Feroszplavna-1 nagyfeszültségű vezetéket. A NAÜ akkor az ideiglenes tűzszüneti megállapodásnak köszönte meg a fejleményeket. A munkálatok keretében aknamentesítést is végeztek az érintett területek körül.
