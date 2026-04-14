LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.26%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Megkondította a vészharangot a szervezet vezetője: veszélybe került a nukleáris biztonság Ukrajnában, azonnal asztalhoz kell ülni az oroszokkal
Globál

Megkondította a vészharangot a szervezet vezetője: veszélybe került a nukleáris biztonság Ukrajnában, azonnal asztalhoz kell ülni az oroszokkal

Portfolio
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) jelentése szerint áramellátás nélkül maradt a Zaporizzsja megyei atomerőmű – számolt be az RBK.

Április 14-én a reggeli órákban külső áramellátás nélkül maradt a Zaporizzsjai atomerőmű (ZNPP) a NAÜ jelentése szerint. Az elmondások szerint a kimaradást a vezetékek meghibásodása okozta. A hiba nem okozott egyelőre problémát, mivel a helyszíni tartalék rendszerek azonnal aktiválták magukat. Jelenleg dízelgenerátorok segítségével képesek

A külső áramellátás elvesztése ismét rávilágít a nukleáris biztonságot fenyegető kockázatokra a konfliktus során

– jelentette Rafael Grossi, a NAÜ vezetője.

A szervezet most igyekszik az oroszokkal és az ukránokkal is tárgyalni, hogy a lehető leggyorsabban megjavítsák a sérült vezetéket, ezzel helyreállítva az ellátást. Elmondták, hogy nem ez az első ilyen alkalom, amikor az atomerőmű külső ellátását meg kell javítani, korábban márciusban már sor került hasonló javításra. Grossi ugyanakkor jelezte, hogy

Még több Globál

Visszavonulnak az ukránok Szumiban, Odesszát támadta Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden

Ukrajna drasztikus taktikai váltást hajtott végre: úgy foglaltak el egy orosz állást, hogy katona nem vett részt az akcióban

Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

már csak egyetlen tartalék vezeték maradt Európa legnagyobb erőművében.

A korábbi alkalommal három hetes munkát követően sikerrel üzembe helyezték a 330 kV-os Feroszplavna-1 nagyfeszültségű vezetéket. A NAÜ akkor az ideiglenes tűzszüneti megállapodásnak köszönte meg a fejleményeket. A munkálatok keretében aknamentesítést is végeztek az érintett területek körül.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: 2025 The Washington Post via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility