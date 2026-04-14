LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.25%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Meglépi a két fegyvergyártó óriás: olyan fegyverprogram indul, ami teljesen átírhatja a kontinens védelmét
A Rheinmetall és a svájci székhelyű Destinus közös vállalatot hoz létre cirkálórakéták, valamint rakéta-sorozatvetők lőszereinek fejlesztésére - közölte a Defence Express.

A két vállalat 2026 második felében tervezi megalapítani a Rheinmetall Destinus Strike Systems nevű vegyesvállalatot. A Rheinmetall 51 százalékos részesedéssel rendelkezik majd, és a nagyüzemi gyártáshoz szükséges németországi ipari bázist biztosítja. A Destinus 49 százalékos tulajdonrésszel vesz részt a projektben, emellett folytatja az alaptechnológiák és a rendszerelemek fejlesztését. A közös vállalat új, fejlett rakétarendszerek kifejlesztésére, valamint a meglévők továbbfejlesztésére összpontosít. Ezeket az európai és a NATO-piacokon kívánják értékesíteni, a helyi ipari szereplők bevonásával.

A Destinus Ruta cirkálórakétája harci körülmények között már bizonyított Ukrajnában. Jelenleg a fegyver továbbfejlesztett, Block 2-es változatának kidolgozása zajlik. A partnerség másik fő iránya a rakéta-sorozatvetők lőszereinek gyártása. Európa ezen a területen jelenleg nem rendelkezik széles körben elérhető saját megoldással. A kontinens országai többnyire az amerikai M142 HIMARS, a dél-koreai K239 Cshunmu, vagy az izraeli PULS rendszerekre támaszkodnak. Kivételt jelent Franciaország, amelynek saját fejlesztése már a tesztelési fázishoz közelít.

A Rheinmetall emellett a GMARS projekten is dolgozik, amely az amerikai HIMARS rendszer RMMV HX teherautó-alvázra történő adaptációját jelenti.

A vállalat várhatóan Spanyolország számára is gyorsan kifejleszt egy saját rakétatüzérségi megoldást, mivel Madrid vonakodik amerikai gyártmányú rendszereket beszerezni.

A két cég a közös közleményében hangsúlyozta, hogy a nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek iránti globális kereslet már most is folyamatosan növekszik. Az európai beszerzési programok felpörgésével akár több tízezer darabos igény is felmerülhet. Ezt a mennyiséget kis szériás gyártással már lehetetlen kielégíteni. Egy új európai sorozatvető-program érdemben erősítheti a kontinens védelmi autonómiáját ezen a kulcsfontosságú területen.

