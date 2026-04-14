Nagy bejelentés jött Donald Trumptól: úgy néz ki, folytatódnak a béketárgyalások

Trump Asim Munir pakisztáni marsall teljesítményét méltatva beszélt a New York Postnak: azt mondta, hogy „szeretnénk visszamenni oda” (Pakisztánba), mert
a következő két napban „történhet majd valami.”
Trumpot a republikánus kötődésű lap alapvetően arról kérdezte, hogy folytatódhatnak-e a béketárgyalások Pakisztánban, vagy valamilyen más helyszínen szeretnék folytatni az egyeztetéseket.
Trump azt mondta először, hogy más országban gondolkodnak, valamelyik európai országban, aztán meggondolta magát – kifakadva a NATO európai országaira, amiért nem segítettek neki az iráni háborúban.
Tudja, inkább maradunk, mert valami történhet ott a következő két napban, mi pedig szeretnénk odamenni. Elég valószínű, tudja, miért? Mert a marsall fantasztikus munkát végez”
– mondta az amerikai elnök.
Ma több amerikai lap is írt arról, hogy az USA és Irán folytatják a béketárgyalásokat, Teherán tagadja, hogy ez valóban így lenne.
Címlapkép forrása: Tasos Katopodis/Getty Images
Olcsó üzemanyaggal éljük fel a készletet Magyarországon – súlyos örökséget kap a Tisza
Fordulópont következik.
Kimondta a szakértő: fordulat jöhet a magyar boltokban
Enyhül a nyomás a kiskereskedelmen.
Megszólaltak Brüsszelben a magyar EU-pénzek feloldásáról – már látszik, mikorra várhatók a források
Mindent megtesznek a határidők betartásáért, ha nem sikerül, speciális különpaktum kellhet.
Lázadozik az orosz elit Putyinnál, kiakadtak a fél internet lekapcsolásán
A Kreml is magyarázkodik.
„Sosem voltunk barátok” - így kissebbíti a Kreml Orbán választási vereségének jelentőségét
Moszkva elégedett, hogy Magyar Péter nyitott a „pragmatikus párbeszédre”
Elárulta Meloni, mi vezethet az orosz-ukrán háború lezárásához
Ez lehet a legfontosabb fegyver.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
Váratlan fordulat: a napelemek értéke a mélybe zuhant, egyetlen dolog menti meg a helyzetet
Az energiatárolóké a jövő.
Választás után: erősödő forint, csökkenő hozamok. Hogyan hathat mindez rád?
Jelentős TISZA győzelemmel zárult a választás, az eltelot pár nap alatt pedig már bizonyos szempontból be is árazta a piac a változást. A forint árfolyama és a hazai állampapírhozamok is ér
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Leggett & Platt - elemzés
A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
