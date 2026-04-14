Nagy bejelentés jött Donald Trumptól: úgy néz ki, folytatódnak a béketárgyalások

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: a következő napokban várhatóan folytatódnak a béketárgyalások Amerika és Irán közt.

Trump Asim Munir pakisztáni marsall teljesítményét méltatva beszélt a New York Postnak: azt mondta, hogy „szeretnénk visszamenni oda” (Pakisztánba), mert

a következő két napban „történhet majd valami.”

Trumpot a republikánus kötődésű lap alapvetően arról kérdezte, hogy folytatódhatnak-e a béketárgyalások Pakisztánban, vagy valamilyen más helyszínen szeretnék folytatni az egyeztetéseket.

Trump azt mondta először, hogy más országban gondolkodnak, valamelyik európai országban, aztán meggondolta magát – kifakadva a NATO európai országaira, amiért nem segítettek neki az iráni háborúban.

Tudja, inkább maradunk, mert valami történhet ott a következő két napban, mi pedig szeretnénk odamenni. Elég valószínű, tudja, miért? Mert a marsall fantasztikus munkát végez”

– mondta az amerikai elnök.

Ma több amerikai lap is írt arról, hogy az USA és Irán folytatják a béketárgyalásokat, Teherán tagadja, hogy ez valóban így lenne.

