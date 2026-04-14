LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.46%
TISZA
 
52.27%
FIDESZ-KDNP
 
39.35%
Mi Hazánk
 
5.75%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Nagy bejelentés jött Donald Trumptól: úgy néz ki, folytatódnak a béketárgyalások
Donald Trump amerikai elnök bejelentette: a következő napokban várhatóan folytatódnak a béketárgyalások Amerika és Irán közt.

Trump Asim Munir pakisztáni marsall teljesítményét méltatva beszélt a New York Postnak: azt mondta, hogy „szeretnénk visszamenni oda” (Pakisztánba), mert

a következő két napban „történhet majd valami.”

Trumpot a republikánus kötődésű lap alapvetően arról kérdezte, hogy folytatódhatnak-e a béketárgyalások Pakisztánban, vagy valamilyen más helyszínen szeretnék folytatni az egyeztetéseket.

Trump azt mondta először, hogy más országban gondolkodnak, valamelyik európai országban, aztán meggondolta magát – kifakadva a NATO európai országaira, amiért nem segítettek neki az iráni háborúban.

Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Gyanús közbeszerzés miatt szálltak ki a nyomozók, de nem engedték be őket az elnöki hivatalba

Friss részletek jöttek a blokádról: megkezdte Trump az akciót - Már 6 hajóra csaptak le az amerikai katonák

Tudja, inkább maradunk, mert valami történhet ott a következő két napban, mi pedig szeretnénk odamenni. Elég valószínű, tudja, miért? Mert a marsall fantasztikus munkát végez”

– mondta az amerikai elnök.

Ma több amerikai lap is írt arról, hogy az USA és Irán folytatják a béketárgyalásokat, Teherán tagadja, hogy ez valóban így lenne.

