Páncélosokat pusztító, csúcstechnológiás drónokat fognak gyártani Magyarország szomszédjában

Az elnök a szerb hadsereg különleges katonai rendészeti egysége, a Kobrák napja alkalmából rendezett ünnepségen újságírói kérdésre válaszolva közölte:
a páncélozott járművek és élőerő elleni bevetésben rendkívül hatékony drónokat izraeli technológiával állítják majd elő.
A gyártás 50-50 százalékos tulajdonosi megosztásban valósul meg, ami a szerb államfő szerint lehetővé teszi a technológiai tudás és az innováció átvételét is.
Vucic egyúttal élesen visszautasította azokat a - médiában megjelent - állításokat, amelyek szerint Szerbiából fegyver- vagy lőszerszállítmányok indultak Izraelbe vagy más országokba.
A szerb elnök már márciusban bejelentette, hogy külföldi partnerrel együttműködve hamarosan megnyílik az első, fejlett drónok gyártására alkalmas szerbiai üzem. Mint mondta, a hadsereg és több magáncég eddig is foglalkozott kisebb drónok összeszerelésével, ám az új gyár "a legkomolyabb világszínvonalú termelést" képviseli majd.
Belgrád az utóbbi években kínai, orosz és francia haditechnikát is beszerzett, miközben hivatalosan továbbra is az európai uniós csatlakozást tekinti stratégiai célnak, ugyanakkor kitart amellett, hogy nem kíván csatlakozni a NATO-hoz, amely 1999-ben bombázta az országot a koszovói háború lezárása érdekében.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
