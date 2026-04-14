LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.11%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Páncélosokat pusztító, csúcstechnológiás drónokat fognak gyártani Magyarország szomszédjában
Globál

MTI
Szerbia Izraellel közösen gyárt majd harci drónokat - jelentette be kedden Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök. Hozzátette: a tervek szerint az együttműködés révén "a világ ezen részének legjobb drónjai" készülhetnek Szerbiában.

Az elnök a szerb hadsereg különleges katonai rendészeti egysége, a Kobrák napja alkalmából rendezett ünnepségen újságírói kérdésre válaszolva közölte:

a páncélozott járművek és élőerő elleni bevetésben rendkívül hatékony drónokat izraeli technológiával állítják majd elő.

A gyártás 50-50 százalékos tulajdonosi megosztásban valósul meg, ami a szerb államfő szerint lehetővé teszi a technológiai tudás és az innováció átvételét is.

Vucic egyúttal élesen visszautasította azokat a - médiában megjelent - állításokat, amelyek szerint Szerbiából fegyver- vagy lőszerszállítmányok indultak Izraelbe vagy más országokba.

A szerb elnök már márciusban bejelentette, hogy külföldi partnerrel együttműködve hamarosan megnyílik az első, fejlett drónok gyártására alkalmas szerbiai üzem. Mint mondta, a hadsereg és több magáncég eddig is foglalkozott kisebb drónok összeszerelésével, ám az új gyár "a legkomolyabb világszínvonalú termelést" képviseli majd.

Belgrád az utóbbi években kínai, orosz és francia haditechnikát is beszerzett, miközben hivatalosan továbbra is az európai uniós csatlakozást tekinti stratégiai célnak, ugyanakkor kitart amellett, hogy nem kíván csatlakozni a NATO-hoz, amely 1999-ben bombázta az országot a koszovói háború lezárása érdekében.

