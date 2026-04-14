LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Súlyos üzemanyaghiányra figyelmeztet az európai multi, van, ahol már most kritikus a helyzet
Súlyos üzemanyaghiányra figyelmeztet az európai multi, van, ahol már most kritikus a helyzet

A Lufthansa vezérigazgatója szerint az iráni háború miatt egész évben szűkös marad a repülőgép-üzemanyag kínálata, ami magasabb költségekhez vezethet. A légitársaság már készenléti terveket is kidolgozott a helyzet kezelésére.

Carsten Spohr vezérigazgató a Frankfurter Allgemeine Zeitung kedden megjelent interjújában elmondta, hogy

a kerozin az év hátralévő részében is csak szűkösen és drágán lesz elérhető.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az ázsiai járatokon elért rekordbevételek segítenek ellensúlyozni az emelkedő üzemanyagköltségeket.

A vezérigazgató közölte, hogy a cégcsoportnak egyelőre nem kellett gépeket leállítania az üzemanyaghiány miatt. Figyelmeztetett azonban, hogy a jövőben ez "elkerülhetetlenné válhat". Egyes repülőtereken – különösen Ázsiában – a kerozinellátás már most kritikus szinten van.

Még több Globál

A Lufthansa készenléti terveket dolgozott ki a kialakult helyzetre. Szükség esetén 2,5, de akár 5 százalékkal is csökkenthetik a kapacitásukat. Ez 20-40 régebbi, kevésbé üzemanyag-takarékos repülőgép idő előtti forgalomból történő kivonását jelentené.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility