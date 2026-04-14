Szivárognak a felvételek: hatalmas csapás érte Oroszország legféltettebb csúcsfegyverét, mélyen hallgat a vezetés

Az Exilenova+ OSINT-csoport által közzétett felvételeken jól látható, hogy a 46-os számú műhely tetőszerkezetének több szakasza beomlott. A károsodás mintázata hosszan tartó, intenzív tűzre utal. A KnAAZ, az anyavállalatának számító Szuhoj, az Egyesített Repülőgépgyártó Társaság (OAK) és az orosz katasztrófavédelem egyaránt hallgat az esetről, eddig semmilyen hivatalos közleményt nem adtak ki.
Satellite images of Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant as of April 13, 06:54 UTCOn April 11, a fire broke out in Workshop No. 46 at KnAAZ, which led to a large area of roof layers burning and collapsing to the ground.In Workshop No. 46, composite parts for the Su-57 are… pic.twitter.com/SiFI0Wa14l https://t.co/SiFI0Wa14l— AviVector (@avivector) April 14, 2026
A 46-os műhely nem egy egyszerű raktár vagy irodaépület, hanem a Szu–57-esek kompozit alkatrészeinek dedikált gyártóüzeme. A Cyberboroshno elemzőcsoport szerint mintegy 300 különböző alkatrész készül itt. Ezek között körülbelül 100 nagyméretű elem található, például csűrőpanelek, légbeömlők, fékszárnyak, padlólemezek és szárnyvégek.
Ezek az alkatrészek nem helyettesíthetők fémből készült megfelelőikkel, és más belföldi beszállítótól sem szerezhetők be gyorsan.
A műhely kiesése a legkorábbi és egyben legkritikusabb gyártási fázisban akasztja meg a Szu–57-esek összeszerelését.
A Szu–57 Oroszország egyetlen ötödik generációs lopakodó vadászgépe. Alacsony radarkeresztmetszete pedig nagymértékben függ a kompozit panelek alkalmazásától. A 46-os műhely volt az egyetlen olyan üzem Oroszországban, amely ezeket az alkatrészeket sorozatgyártásban állította elő a program számára.
A Szu–57-es program már a tűz előtt is komoly lemaradásban volt. Egy 2019-es szerződés 76 gép leszállítását irányozza elő 2027 és 2028 közötti határidővel. Ezzel szemben 2025 végére becslések szerint mindössze 20-25 darab állt szolgálatba, és 2025-ben összesen csak kettőt adtak át a haderőnek.
