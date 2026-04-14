LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.11%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Szivárognak a felvételek: hatalmas csapás érte Oroszország legféltettebb csúcsfegyverét, mélyen hallgat a vezetés
Portfolio
Műholdképek igazolták, hogy az április 11-i tűz az orosz Komszomolszk-na-Amure Repülőgépgyárban (KnAAZ) súlyos károkat okozott. A lángok abban a műhelyben pusztítottak, amely a Szu–57-es lopakodó vadászgépek kompozit elemeit gyártja. A kár messze túlmutat egy helyi incidensen, és közvetlenül érinti Oroszország egyetlen ötödik generációs vadászgépének előállítását - írta a Defence Blog.

Az Exilenova+ OSINT-csoport által közzétett felvételeken jól látható, hogy a 46-os számú műhely tetőszerkezetének több szakasza beomlott. A károsodás mintázata hosszan tartó, intenzív tűzre utal. A KnAAZ, az anyavállalatának számító Szuhoj, az Egyesített Repülőgépgyártó Társaság (OAK) és az orosz katasztrófavédelem egyaránt hallgat az esetről, eddig semmilyen hivatalos közleményt nem adtak ki.

A 46-os műhely nem egy egyszerű raktár vagy irodaépület, hanem a Szu–57-esek kompozit alkatrészeinek dedikált gyártóüzeme. A Cyberboroshno elemzőcsoport szerint mintegy 300 különböző alkatrész készül itt. Ezek között körülbelül 100 nagyméretű elem található, például csűrőpanelek, légbeömlők, fékszárnyak, padlólemezek és szárnyvégek.

Ezek az alkatrészek nem helyettesíthetők fémből készült megfelelőikkel, és más belföldi beszállítótól sem szerezhetők be gyorsan.

Még több Globál

Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Visszavonulnak az ukránok Szumiban, Odesszát támadta Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden

Páncélosokat pusztító, csúcstechnológiás drónokat fognak gyártani Magyarország szomszédjában

A műhely kiesése a legkorábbi és egyben legkritikusabb gyártási fázisban akasztja meg a Szu–57-esek összeszerelését.

A Szu–57 Oroszország egyetlen ötödik generációs lopakodó vadászgépe. Alacsony radarkeresztmetszete pedig nagymértékben függ a kompozit panelek alkalmazásától. A 46-os műhely volt az egyetlen olyan üzem Oroszországban, amely ezeket az alkatrészeket sorozatgyártásban állította elő a program számára.

A Szu–57-es program már a tűz előtt is komoly lemaradásban volt. Egy 2019-es szerződés 76 gép leszállítását irányozza elő 2027 és 2028 közötti határidővel. Ezzel szemben 2025 végére becslések szerint mindössze 20-25 darab állt szolgálatba, és 2025-ben összesen csak kettőt adtak át a haderőnek.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Választás 2026: ez a meghívások napja, Magyar Péter reggel újra megszólal
Blokkolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn
