LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Történelmi pillanat: ilyen még nem volt, furfangos módon szerzett magabiztos többséget a liberális miniszterelnök
Globál

Történelmi pillanat: ilyen még nem volt, furfangos módon szerzett magabiztos többséget a liberális miniszterelnök

MTI
|
Portfolio
Parlamenti többségbe került Mark Carney kormánya Kanadában, miután a miniszterelnök Liberális Pártja győzött két ontariói és egy québeci választókerületben tartott időközi választáson. A többséghez az is kellett, hogy a liberálisok ezt megelőzően "átfordítsanak" öt ellenzéki képviselőt, akik már korábban átültek a kormánypárti padsorokba.

Hétfőn a Toronto-közeli University-Rosedale és Scarborough Southwest, illetve a montréali Terrebonne választókerületekben járultak az urnákhoz.

A BBC azt írja, a torontói helyek azután maradtak üresen, hogy Bill Blair volt védelmi minisztert kinevezték nagy-britanniai nagykövetté, Chrystia Freeland pedig, aki Justin Trudeau alatt pénzügyminiszterként és miniszterelnök-helyettesként szolgált, Kijevben vállalt tanácsadói posztot.

Terrebonne-ban tavaly a liberális jelölt egyetlen vokksal nyert, a legfelsőbb bíróság azonban megsemmisítette az akkori eredményt adminisztratív hibára hivatkozva, ezért kellett időközi választást kiírni.

Mark Carney eddig kisebbségből kormányzó liberális kabinetje a győzelmek révén immár 174 mandátummal rendelkezik, és többségbe került a 343 fős ottawai törvényhozásban.

A tavaly áprilisi voksoláson eredetileg 169 helyet szerzett Carney pártja, a volt jegybankár ezáltal legalább 2029-ig, a következő parlamenti választásig megszilárdította hatalmát Kanada élén.

A kanadai miniszterelnök gratulált a három újonnan megválasztott képviselőnek, és kijelentette, a választók "bizalmukat helyezték új kormányunk tervébe".

Alázattal, elszántsággal és a pillanat követelményeinek világos megértésével fogadjuk el ezt a támogatást. [...] Itt az ideje, hogy összefogjunk, hogy egy mindenki számára erős Kanadát építhessünk

- nyilatkozta Carney a CBC alapján. Szavai szerint ez a győzelem segíteni fog abban, hogy "hatékonyabban kezelje" az amerikai elnök, Donald Trump által elindított kereskedelmi háborút.

Carney megígérte, hogy a liberálisok partnerségben működnek majd együtt a többi párttal, és "minden nézőpontot ki fognak kérni" a parlamentben. Arra is utalt, hogy a kormány gyors lépéseket fog tenni, mondván, hogy az előttünk álló munka

ambíciót igényel, hogy olyan sebességgel és mértékben lehessen eredményeket elérni, amire a kanadaiak számítanak.

Kanadában ez az első példa arra, hogy időközi választások és a kormánypárthoz való átpártolások által alakult ki parlamenti többség. Trudeau volt a legutóbbi kormányfő, aki többségi kabinetet tudott alakítani a 2015-ös választások után, de később ő is kisebbségbe szorult a törvényhozásban.

A mostani időközi választások előtt, az elmúlt öt hónapban Carney öt képviselőt "térített át",

négyet a jobboldali konzervatívoktól és egyet a baloldali Új Demokrata Pártból. Az átállások nem maradtak kritika nélkül – főleg konzervatív oldalról –, többen a választói akarat antidemokratikus megmásításával vádolták Carney-t és az eredetileg más színekben megválasztott képviselőket.

