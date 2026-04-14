LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Történelmi tesztet hajtott végre az amerikai hadsereg elit alakulata, elképesztő dologra képes az új szuperpajzs
Történelmi tesztet hajtott végre az amerikai hadsereg elit alakulata, elképesztő dologra képes az új szuperpajzs

Az amerikai hadsereg 1. lovashadosztálya (1st Cavalry Division) egy éleslövészet során tesztelte a "Golden Shield" (Aranypajzs) elnevezésű, többrétegű drónelhárító rendszerét. A próbák során most először vontak be autonóm működésre képes elfogóeszközöket is. Az április 7. és 9. között a texasi Fort Hood támaszponton végrehajtott gyakorlat fontos mérföldkövet jelent a páncélos alakulatok kisméretű drónok elleni védelmének fejlesztésében - tudósított a DVIDS.
AgroFuture 2026
Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.
Információ és jelentkezés

Az amerikai hadsereg által közreadott beszámoló szerint a "Golden Shield" rendszer fejlett érzékelőket, kinetikus és nem kinetikus eszközöket, valamint vezetési és irányítási elemeket integrál egyetlen összefüggő, autonóm védelmi hálózatba. A komplexum harcjárművekre telepített szenzorokat és fegyvereket kapcsol össze.

Ezek automatikusan képesek észlelni, követni és megsemmisíteni a fenyegetéseket.

Ezzel a megoldással jelentősen lerövidül az érzékelés és a tűzelés közötti idő, egyúttal csökken a katonákra nehezedő kognitív terhelés is.

A gyakorlat során most első alkalommal mutatták be élesben a rendszer autonóm képességeit. Ennek során az egyik platformon elhelyezett szenzor észlelte és azonosította az ellenséges drónt. A céladatokat és a tűzparancsot ezután automatikusan továbbította egy másik platformon lévő autonóm fegyverrendszernek, amely sikeresen megsemmisítette a célt.

Magyar katonák üzentek a NATO-nak - Friss felvétel jelent meg

Donald Trump is reagált Orbán Viktor vereségére

Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

A skálázható rendszer integrációjának alapját egy új generációs vezetési és irányítási rendszer adja. Ezt különböző szenzorokkal, hatáseszközökkel és a "Vehicle Protection System Base Kit" járművédelmi alapcsomaggal kapcsoltak össze.

Alfred Grein, az amerikai hadsereg kutatási és technológiai integrációs igazgatója kiemelte, hogy a kötelék szintű, többrétegű védelem jelenti a jövőt. Hozzátette, hogy a mostani kísérlet csupán a kezdet. A tesztelt rendszerek jelenleg eltérő fejlettségi szinten állnak. A kísérletezés célja éppen annak megállapítása, hogy mely elemek állnak készen a hadrendbe állításra.

A hadosztály légvédelmi főnöke, Kevin Correa őrnagy elmondta, hogy a következő lépés a tesztelt rendszerek beépítése lesz a páncélos kötelékek kiképzésébe. A cél az, hogy a harckocsizók a mindennapi feladataik végzése közben is rutinszerűen kezeljék az új eszközöket.

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Blokkolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn
