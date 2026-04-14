Történelmi tesztet hajtott végre az amerikai hadsereg elit alakulata, elképesztő dologra képes az új szuperpajzs

Az amerikai hadsereg által közreadott beszámoló szerint a "Golden Shield" rendszer fejlett érzékelőket, kinetikus és nem kinetikus eszközöket, valamint vezetési és irányítási elemeket integrál egyetlen összefüggő, autonóm védelmi hálózatba. A komplexum harcjárművekre telepített szenzorokat és fegyvereket kapcsol össze.

Ezek automatikusan képesek észlelni, követni és megsemmisíteni a fenyegetéseket.

Ezzel a megoldással jelentősen lerövidül az érzékelés és a tűzelés közötti idő, egyúttal csökken a katonákra nehezedő kognitív terhelés is.

A gyakorlat során most első alkalommal mutatták be élesben a rendszer autonóm képességeit. Ennek során az egyik platformon elhelyezett szenzor észlelte és azonosította az ellenséges drónt. A céladatokat és a tűzparancsot ezután automatikusan továbbította egy másik platformon lévő autonóm fegyverrendszernek, amely sikeresen megsemmisítette a célt.

A skálázható rendszer integrációjának alapját egy új generációs vezetési és irányítási rendszer adja. Ezt különböző szenzorokkal, hatáseszközökkel és a "Vehicle Protection System Base Kit" járművédelmi alapcsomaggal kapcsoltak össze.

Alfred Grein, az amerikai hadsereg kutatási és technológiai integrációs igazgatója kiemelte, hogy a kötelék szintű, többrétegű védelem jelenti a jövőt. Hozzátette, hogy a mostani kísérlet csupán a kezdet. A tesztelt rendszerek jelenleg eltérő fejlettségi szinten állnak. A kísérletezés célja éppen annak megállapítása, hogy mely elemek állnak készen a hadrendbe állításra.

A hadosztály légvédelmi főnöke, Kevin Correa őrnagy elmondta, hogy a következő lépés a tesztelt rendszerek beépítése lesz a páncélos kötelékek kiképzésébe. A cél az, hogy a harckocsizók a mindennapi feladataik végzése közben is rutinszerűen kezeljék az új eszközöket.

