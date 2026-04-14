Ukrajna drasztikus taktikai váltást hajtott végre: úgy foglaltak el egy orosz állást, hogy katona nem vett részt az akcióban

Az ukrán elnök bejelentése szerint az orosz katonák úgy adták meg magukat, hogy egyetlen ukrán gyalogos sem vett részt a műveletben. A támadást teljes egészében pilóta nélküli légi és földi eszközökkel hajtották végre. Ez minőségi ugrást jelent a hadviselésben, hiszen
az ukrán hadsereg immár képes pozíciókat elfoglalni pusztán robotizált rendszerek alkalmazásával.
Zelenszkij közlése alapján az elmúlt három hónapban az ukrán földi robotrendszerek több mint 22 ezer bevetést teljesítettek. Ezek közé tartozik többek között a Ratel, a Termit, az Ardal, a Risz, a Zmij, a Protector és a Volja. Az elnök videóüzenetben mondott köszönetet a műhelyek, a tervezőirodák, a laboratóriumok, a kísérleti telepek és a gyártóüzemek dolgozóinak.
Az államfő az ukrán védelmi ipar új fejlesztéseit is bemutatta, köztük különböző drónokat és rakétákat, például a Flamingo elnevezésű fegyverrendszert. Kiemelte, hogy az ukrán pilóta nélküli repülőgépek történelmi hatótávolsági rekordot állítottak fel, miután az ukrán határtól 1750 kilométerre lévő célpontokra is lecsaptak. Zelenszkij jelezte, hogy a jövőben még több ilyen akció várható. "Ez nem a rekordokról szól, hanem az igazságosságról, amely bárhol megtalálja a gonoszt a világon" - fogalmazott.
Zelenszkij ezen a héten európai partnerekkel folytat tárgyalásokat egy közös légvédelmi rendszer létrehozásáról.
Vagy Ukrajna Európa biztonsági rendszerének elválaszthatatlan részévé válik, vagy egyesek Európában az orosz világ részévé válnak
- jelentette ki.
A napokban egy külföldi delegáció is látogatást tett Ukrajnában, amelynek tagjai számára szintén bemutatták a hazai hadiipar legújabb fejlesztéseit. Az ukrán drónos hadviselés immár ipari léptékűvé vált. A 2025 márciusa óta működő, 880 millió dolláros költségvetésű drónhálózat folyamatos lefedettséget biztosít a támadási folyosók mentén. Ez a rendszer egyetlen tél alatt mintegy 30 ezer orosz katonát iktatott ki.
Világos állásfoglalás érkezett: Oroszország Magyar Péterről és a kormányváltás következményeiről szólalt meg
A Kreml már másodszor foglalkozik a témával.
Elfogyott az oroszok pénze, adót kell emelni a háború miatt
Pedig már így is csődhullámal néz szembe a gazdaság.
Gyors és hiteles reformokkal tudná Magyarország lebirkózni a gondjait - elemző
Mi vár a forintra, a piacokra, a kötségvetésre és az EU-s forrásokra?
Most érdemes telket venni – egyelőre nem ugrottak meg az árak, de ez nem lesz mindig így
Az Otthon Centrum országos felmérése szerint.
Meddig nyújtózkodhatnak még a lakáshitel-felvevők? - Kiemelten figyeli a piacot az MNB
Az Otthon Start Program jelentős változásokat hozott a lakáshitelezésben.
Kiszivárgott a titkos terv: újabb népköztársaságot kiáltanának ki Oroszország szomszédságában
Egyre aktívabbak az ügynökök.
Sulyok Tamás köztársasági elnök egyértelmű üzenetben reagált Magyar Péter követelésére
Megszólalt a Sándor-palota.
Éves mélypontra esett a lakossági állampapírok értékesítése a választás hetén
Kivártak a befektetők.
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Leggett & Platt - elemzés
A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e
Az Otthon Start mellékhatása: a vételár jóval nagyobb részét finanszírozzák hitelből a magyarok
Az Otthon Start alapjaiban írta át a hitelpiacot. Hatalmas volument helyeznek ki a bankok hónapról hónapra, az átlagos kölcsönösszeg is érdemben emelkedett az elmúlt időszakban. Ezzel azonban e
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?
Hétfő reggeli, választási különkiadás.
Bod Péter Ákos: ezek lehetnek a Tisza-kormány első lépései
Hétfő reggeli gyorsértékelés: euróbevezetés, költségvetési stabilizálása, viszony az MNB-vel.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!