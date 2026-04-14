LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.26%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Ukrajna drasztikus taktikai váltást hajtott végre: úgy foglaltak el egy orosz állást, hogy katona nem vett részt az akcióban
Globál

Az ukrán fegyveres erők a teljes körű háború kezdete óta először foglaltak el orosz állást kizárólag drónok és földi robotrendszerek bevetésével, élő katonák részvétele nélkül - számolt be az EuroMaidan Press.

Az ukrán elnök bejelentése szerint az orosz katonák úgy adták meg magukat, hogy egyetlen ukrán gyalogos sem vett részt a műveletben. A támadást teljes egészében pilóta nélküli légi és földi eszközökkel hajtották végre. Ez minőségi ugrást jelent a hadviselésben, hiszen

az ukrán hadsereg immár képes pozíciókat elfoglalni pusztán robotizált rendszerek alkalmazásával.

Zelenszkij közlése alapján az elmúlt három hónapban az ukrán földi robotrendszerek több mint 22 ezer bevetést teljesítettek. Ezek közé tartozik többek között a Ratel, a Termit, az Ardal, a Risz, a Zmij, a Protector és a Volja. Az elnök videóüzenetben mondott köszönetet a műhelyek, a tervezőirodák, a laboratóriumok, a kísérleti telepek és a gyártóüzemek dolgozóinak.

Az államfő az ukrán védelmi ipar új fejlesztéseit is bemutatta, köztük különböző drónokat és rakétákat, például a Flamingo elnevezésű fegyverrendszert. Kiemelte, hogy az ukrán pilóta nélküli repülőgépek történelmi hatótávolsági rekordot állítottak fel, miután az ukrán határtól 1750 kilométerre lévő célpontokra is lecsaptak. Zelenszkij jelezte, hogy a jövőben még több ilyen akció várható. "Ez nem a rekordokról szól, hanem az igazságosságról, amely bárhol megtalálja a gonoszt a világon" - fogalmazott.

Zelenszkij ezen a héten európai partnerekkel folytat tárgyalásokat egy közös légvédelmi rendszer létrehozásáról.

Vagy Ukrajna Európa biztonsági rendszerének elválaszthatatlan részévé válik, vagy egyesek Európában az orosz világ részévé válnak

- jelentette ki.

A napokban egy külföldi delegáció is látogatást tett Ukrajnában, amelynek tagjai számára szintén bemutatták a hazai hadiipar legújabb fejlesztéseit. Az ukrán drónos hadviselés immár ipari léptékűvé vált. A 2025 márciusa óta működő, 880 millió dolláros költségvetésű drónhálózat folyamatos lefedettséget biztosít a támadási folyosók mentén. Ez a rendszer egyetlen tél alatt mintegy 30 ezer orosz katonát iktatott ki.

Címlapkép forrása: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

