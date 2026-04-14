Videó: hajszálon múlt a pusztító katasztrófa Ukrajnában, méterekkel kerülték el a kulcsfontosságú tározót Oroszország bombái

Harkiv megyében támadta a kritikus infrastruktúrát az orosz légierő siklóbombák segítségével, a támadásról egy drón készített felvételt.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy Oroszország siklóbombák segítségével támadta a pecsenyihi gátat, amely a harkivi régió legnagyobb víztározója.

Az ukrán katonák szerint a hat siklóbombából négy a létesítmény közelében a földbe csapódott, míg kettő másik a vízbe zuhant.

Ez a körülmény segítette, hogy maga a gát ne károsodjon az akcióban.

Az orosz támadás pillanatairól drónfelvétel is előkerült, ezen látható, hogy a siklóbombák alig néhány méterrel hibázzák el a célpontot.

Moment of a strike near a dam in the Kharkiv Oblast, UkraineAccording to the Ukrainian Forces, four aerial bombs reportedly landed near hydraulic structures, while two more fell into the water.Destroying the dam could lead to catastrophic consequences for downstream… pic.twitter.com/ORjpWLzqWx https://t.co/ORjpWLzqWx — Visegrád 24 (@visegrad24) April 14, 2026

A pecsenyihi víztározó kulcsfontosságú szereppel bír Harkiv és a környező települések vízellátásban, felrobbantása pedig árvízet okozna a szomszédos településeken.

