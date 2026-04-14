LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.11%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Videó: hajszálon múlt a pusztító katasztrófa Ukrajnában, méterekkel kerülték el a kulcsfontosságú tározót Oroszország bombái
Videó: hajszálon múlt a pusztító katasztrófa Ukrajnában, méterekkel kerülték el a kulcsfontosságú tározót Oroszország bombái

Harkiv megyében támadta a kritikus infrastruktúrát az orosz légierő siklóbombák segítségével, a támadásról egy drón készített felvételt.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy Oroszország siklóbombák segítségével támadta a pecsenyihi gátat, amely a harkivi régió legnagyobb víztározója.

Az ukrán katonák szerint a hat siklóbombából négy a létesítmény közelében a földbe csapódott, míg kettő másik a vízbe zuhant.

Ez a körülmény segítette, hogy maga a gát ne károsodjon az akcióban.

Az orosz támadás pillanatairól drónfelvétel is előkerült, ezen látható, hogy a siklóbombák alig néhány méterrel hibázzák el a célpontot.

A pecsenyihi víztározó kulcsfontosságú szereppel bír Harkiv és a környező települések vízellátásban, felrobbantása pedig árvízet okozna a szomszédos településeken.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

