LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.26%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Világos állásfoglalás érkezett: Oroszország Magyar Péterről és a kormányváltás következményeiről szólalt meg
Globál

Portfolio
A Kreml kedden közölte, hogy elégedettséggel fogadta Magyarország újonnan megválasztott vezetőinek a Moszkvával folytatandó pragmatikus párbeszédre irányuló szándékát. A Kreml a hétfői kijelentését tehát ismét megerősítette.

A moszkvai állásfoglalás szerint az

orosz fél üdvözli a magyar vezetés nyitottságát a kétoldalú kapcsolatok gyakorlatias alapokra helyezésére.

A Kreml szóvivője keddi nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy Oroszország kész a párbeszédre azokkal a partnerekkel, akik az együttműködés pragmatikus formáit keresik.

Magyarország az elmúlt években az Európai Unión belül is kitűnt a Moszkvához fűződő különutas diplomáciájával. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak nyilatkozva még hétfőn elmondta:

Magyarország meghozta a döntését, és mi tiszteletben tartjuk ezt a döntést.

Az országgyűlési választáson elért politikai fordulat - a Tisza Párt kétharmados győzelme - első ránézésre nemcsak Moszkva, hanem Donald Trump washingtoni adminisztrációja számára is érzékeny veszteséget jelent, hiszen a leköszönő magyar miniszterelnök mindkét hatalmi központ szoros partnere volt. Ugyanakkor Magyar Péter leendő új kormányfő nyilatkozatai alapján pragmatikus viszony kialakítása lesz a cél mindkét nagyhatalommal.

Magyarország az orosz-ukrán háború ellenére is folytatja az orosz olaj és földgáz beszerzését, miközben Moszkva jelenleg is egy új atomerőművi blokkot épít az országnak. Minden bizonnyal ezek azok a stratégiai gazdasági szálak, amelyekre a Kreml a "pragmatikus kapcsolatok" fenntartásával utalt.

