LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Visszavonulnak az ukránok Szumiban, Odesszát támadta Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden
Visszavonulnak az ukránok Szumiban, Odesszát támadta Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden

Az ukrán erők visszavonulnak a Szumi megyei Miropilszke közelében, a személyes állomány megóvásának érdekében. Kiemelték, hogy megakadályozták a térségben az orosz csapatok erőteljesebb előrenyomulását. Az orosz rakétákkal és drónokkal támadták a Fekete-tenger közelében található Odesszát és annak környékét. A távolabbi Izmajilban is robbanásokat hallottak. A jelentések szerint civil járművek semmisültek meg, valamint móló, busz és személygépkocsi is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival. 

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

