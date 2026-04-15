LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.84%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Az egész világon egyedülálló páncélost villantott Oroszország szomszédja, de van ezzel egy kis gond
Az egész világon egyedülálló páncélost villantott Oroszország szomszédja, de van ezzel egy kis gond

A finn Patria csoport bemutatta, hogy a NEMO önjáró aknavetőjük menet közben is képes tüzelni MRSI és MTSI üzemmódban. Ez a képesség világelsőnek számít a tornyos aknavetők között - jelentette a Defence Express.
A Patria a hivatalos közösségi oldalán jelentette be az újítást. A NEMO önjáró aknavető egy éleslövészeti bemutatón tüzelt először mozgás közben MRSI (több lövedék egyidejű becsapódása) és MTSI (több célpont egyidejű eltalálása) üzemmódban. A vállalat szerint ezeket a funkciókat az új tűzvezető szoftver teszi lehetővé. Ennek köszönhetően a NEMO a világ legfejlettebb tornyos aknavetőrendszerévé lépett elő. A bemutatón nyolc ország képviselői vettek részt. A statikus kiállításon többek között a TREMOS aknavetőrendszert is megtekinthették.

A NEMO egy 120 milliméteres aknavetővel felszerelt fegyvertorony. Különféle alvázakra szerelhető, és magas fokú automatizáltsággal rendelkezik.

Közvetett és közvetlen irányzással egyaránt képes tüzelni.

A mozgás közbeni tűzképességet a Patria már öt éve igazolta. MRSI üzemmódban a rendszer egymás után akár öt aknavető-lövedéket is kilőhet úgy, hogy azok egyidejűleg csapódnak be egyetlen célpontba. Az MTSI elve hasonló. Ebben az esetben azonban legfeljebb öt lövedék csapódik be egyszerre, de több különböző célpontba.

Folyamatosan bombáz az izraeli légierő, Trump szerint lassan vége a háborúnak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán

Megszólalt Trump: hatalmas ölelést vár legnagyobb riválisától azért, amit érte tett

Bőgnek a szirénák Dnyipróban, Trumpéknak nincs ideje Ukrajnára Zelenszkij szerint – Percről percre az orosz-ukrán háborúról szerdán

A menet közbeni tüzelés képessége különösen fontos a drónok korában. Ráadásul az ilyen összetett üzemmódok hatalmas előnyt jelentenek, mivel az önjáró aknavetők napjainkban kiemelten sebezhető célpontnak számítanak. A megállás nélküli tűzfeladat-végrehajtás ugyan

nem teszi a rendszert sebezhetetlenné a csapásmérő drónokkal szemben, de jelentősen növeli a jármű és a személyzet túlélési esélyeit.

Ezzel az új képességgel a NEMO kifejezetten kedvezően emelkedik ki a versenytársak közül. Szemben áll például a 20 tonnás szlovák SAM-120-szal, vagy a Rheinmetall hatalmas RMMV HX teherautóra épített 120 milliméteres aknavetőjével. Ezek a járművek ugyanis túlságosan könnyű célpontot jelentenek a modern harcmezőn.

A NEMO maximális lőtávolsága meghaladja a 10 kilométert. Maximális tűzgyorsasága percenként 10 lövés, míg a tartós tűzgyorsasága 6 lövés percenként. Az első három lövedéket mindössze 15 másodperc alatt képes kilőni, és a rendszer kevesebb mint 25 másodperc alatt tűzkész állapotba hozható. Ugyanakkor az MRSI és MTSI üzemmódok hatótávolsága mindössze 1 és 6,5 kilométer között mozog. Ez azt jelenti, hogy a

feladat végrehajtásához az önjáró aknavetőnek veszélyesen közel kell merészkednie a frontvonalhoz.

Kapcsolódó cikkünk

Bőgnek a szirénák Dnyipróban, Trumpéknak nincs ideje Ukrajnára Zelenszkij szerint – Percről percre az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Patrick A. Albright via Wikimedia Commons

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: Trump megszólalt Orbán Viktor vereségéről, meglepően nyilatkozott Magyar Péterről
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Gyanús közbeszerzés miatt szálltak ki a nyomozók, de nem engedték be őket az elnöki hivatalba
