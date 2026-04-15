Az egész világon egyedülálló páncélost villantott Oroszország szomszédja, de van ezzel egy kis gond

A Patria a hivatalos közösségi oldalán jelentette be az újítást. A NEMO önjáró aknavető egy éleslövészeti bemutatón tüzelt először mozgás közben MRSI (több lövedék egyidejű becsapódása) és MTSI (több célpont egyidejű eltalálása) üzemmódban. A vállalat szerint ezeket a funkciókat az új tűzvezető szoftver teszi lehetővé. Ennek köszönhetően a NEMO a világ legfejlettebb tornyos aknavetőrendszerévé lépett elő. A bemutatón nyolc ország képviselői vettek részt. A statikus kiállításon többek között a TREMOS aknavetőrendszert is megtekinthették.

A NEMO egy 120 milliméteres aknavetővel felszerelt fegyvertorony. Különféle alvázakra szerelhető, és magas fokú automatizáltsággal rendelkezik.

Közvetett és közvetlen irányzással egyaránt képes tüzelni.

A mozgás közbeni tűzképességet a Patria már öt éve igazolta. MRSI üzemmódban a rendszer egymás után akár öt aknavető-lövedéket is kilőhet úgy, hogy azok egyidejűleg csapódnak be egyetlen célpontba. Az MTSI elve hasonló. Ebben az esetben azonban legfeljebb öt lövedék csapódik be egyszerre, de több különböző célpontba.

A menet közbeni tüzelés képessége különösen fontos a drónok korában. Ráadásul az ilyen összetett üzemmódok hatalmas előnyt jelentenek, mivel az önjáró aknavetők napjainkban kiemelten sebezhető célpontnak számítanak. A megállás nélküli tűzfeladat-végrehajtás ugyan

nem teszi a rendszert sebezhetetlenné a csapásmérő drónokkal szemben, de jelentősen növeli a jármű és a személyzet túlélési esélyeit.

Ezzel az új képességgel a NEMO kifejezetten kedvezően emelkedik ki a versenytársak közül. Szemben áll például a 20 tonnás szlovák SAM-120-szal, vagy a Rheinmetall hatalmas RMMV HX teherautóra épített 120 milliméteres aknavetőjével. Ezek a járművek ugyanis túlságosan könnyű célpontot jelentenek a modern harcmezőn.

A NEMO maximális lőtávolsága meghaladja a 10 kilométert. Maximális tűzgyorsasága percenként 10 lövés, míg a tartós tűzgyorsasága 6 lövés percenként. Az első három lövedéket mindössze 15 másodperc alatt képes kilőni, és a rendszer kevesebb mint 25 másodperc alatt tűzkész állapotba hozható. Ugyanakkor az MRSI és MTSI üzemmódok hatótávolsága mindössze 1 és 6,5 kilométer között mozog. Ez azt jelenti, hogy a

feladat végrehajtásához az önjáró aknavetőnek veszélyesen közel kell merészkednie a frontvonalhoz.

Címlapkép forrása: Patrick A. Albright via Wikimedia Commons