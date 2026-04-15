LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Bejelentette az ukrán védelmi miniszter: fordulópont jött el a háborúban, bajban lehet Oroszország
Ukrajna védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov április 15-én bejelentette, hogy az orosz haderő veszteségei történelmi csúcsot értek el, ezek már meghaladják Oroszország havi mozgósítási kapacitását - tudósított az Euro Maidan Press.

Fedorov a német Bundestag védelmi bizottságának delegációjával folytatott megbeszélést, amelyet Thomas Röwekamp vezetett. A találkozón a miniszter ismertette Ukrajna háromdimenziós – légi, szárazföldi és gazdasági – hadviselési stratégiáját. Kiemelte, hogy Kijev a harctéren „nemcsak tartja pozícióit, hanem növeli a nyomást is”. A rekordszintű orosz veszteségeket a rendszerszintű munkának tulajdonította. Ebbe

beletartozik az innovációk bevezetése és a technológiai képességek folyamatos fejlesztése is.

Fedorov ugyanezen a napon az Ukrajna Védelmi Kapcsolattartó Csoport (a Ramstein-formátum) egyeztetésén is felszólalt. A találkozón konkrét adatokkal szemléltette az orosz előrenyomulás árát. Egyetlen négyzetkilométernyi terület elfoglalása átlagosan 254 orosz katona elvesztését jelenti. Donyeck megyében ez a szám még magasabb, ott eléri a 428-at. Kiemelte, hogy a veszteségek már magasabbra rúgnak, mint a mozgósítás mértéke, vagyis Moszkva már nem képes pótolni a katonákat a frontvonalon.

A német féllel folytatott tárgyalásokon szóba került a kétoldalú együttműködés elmélyítése. Különös hangsúlyt kapott a harctéri tapasztalatok megosztása és a digitális megoldások fejlesztése. Emellett egyeztettek az új technológiák teszteléséről is a „Test in Ukraine" platformon keresztül. Fedorov megköszönte Németország támogatását a légvédelem, a nagy hatótávolságú lőszerek és a drónképességek terén. Egyúttal hangsúlyozta, hogy Berlin továbbra is Ukrajna egyik legfontosabb biztonsági partnere marad.

