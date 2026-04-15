Bevallotta Zelenszkij: emiatt juthat kevesebb fegyver Ukrajnának – Elárulta, ki az egyetlen, akitől fél Putyin

Zelenszkij a két amerikai különmegbízottról, Jared Kushnerről és Steve Witkoffról is beszélt. Úgy fogalmazott:
folyamatosan Iránnal vannak elfoglalva, nincs idejük Ukrajnára.
Az elnök hangsúlyozta, hogy az iráni konfliktus negatív hatással van országa helyzetére.
Ha a háború tovább tart, kevesebb fegyver jut Ukrajnának
- mondta. Az amerikai Patriot légvédelmi rendszerekkel kapcsolatban hozzátette: "akkora hiánnyal küzdünk jelenleg, hogy ennél rosszabb már nem is lehetne." Zelenszkij szerint
ez egy kihívás mindenki számára. Egy háború az egész világ számára. Nem csak az USA-nak és Izraelnek.
Az ukrán elnök felajánlotta Kijev segítségét a Hormuzi-szoros megnyitásában, amelyet az Egyesült Államok részlegesen lezárt az iráni kikötők forgalmának megbénítása érdekében. "A Hormuzi-szoros le van zárva, és mi segítenénk a blokád feloldásában. A Fekete-tengeren már szereztünk ilyen jellegű tapasztalatot, de Amerika még nem kért meg minket" - mondta.
Zelenszkij Friedrich Merz német kancellárt és Németországot elismeréssel illette.
Európában egyértelműen Németország a legnagyobb stratégiai partnerünk
- jelentette ki. Hozzáfűzte, hogy Berlin ma már többet segít Ukrajnának, mint az Egyesült Államok.
Az interjú előtt Zelenszkij német-ukrán kormányközi egyeztetésen vett részt a német fővárosban, mely keretében szorosabb stratégiai partnerségben állapodtak meg.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin viszonyáról szólva az ukrán elnök megjegyezte, hogy
Amerika konstruktívabb diplomáciát folytat Oroszországgal, mint az európai szövetségeseivel.
A háromoldalú tárgyalásokon nehéz helyet találniuk az európai országoknak. Az USA részéről ráadásul nem is látok jelzést arra, hogy ezt egyáltalán kívánnák
- fogalmazott. Trump álláspontjáról úgy vélekedett, hogy az amerikai elnök kezdettől fogva semleges pozíciót foglalt el, vagyis sem Ukrajna, sem Oroszország mellett nem áll ki egyértelműen. Ugyanakkor elismerte, hogy nélkülözhetetlen a Moszkvára nehezedő amerikai nyomás, és hogy
Trump az egyetlen, akitől Putyin igazán tart.
Ha az USA nem helyez nyomást Oroszországra, akkor nem fognak félni többé
- fejtette ki Zelenszkij.
Az ukrán államfő továbbá megerősítette, hogy Ukrajna számára az európai uniós tagság jelenti a legfontosabb perspektívát.
Hadseregünk és technológiánk csak erősíteni fogja az EU-t
- érvelt. Ugyanakkor megjegyezte, hogy
a NATO-csatlakozás esélye kisebb, részben az amerikai ellenállás miatt.
Merz azon felvetésére, hogy Ukrajnának vissza kellene tartania a hadköteles férfiakat a kivándorlástól, Zelenszkij úgy válaszolt: nem tilthatja meg az állampolgároknak a szabad mozgást. Ennek ellenére természetesen szeretné, ha visszatérnének, és megérti, hogy a helyzet komoly terhet ró a német költségvetésre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
