Bevallotta Zelenszkij: emiatt juthat kevesebb fegyver Ukrajnának – Elárulta, ki az egyetlen, akitől fél Putyin

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a német közszolgálati ZDF-nek adott keddi interjúban kijelentette, hogy az Egyesült Államok az iráni háború miatt egyre kevesebb figyelmet fordít Ukrajnára. Hozzátette, hogy Berlin Washingtonnál is fontosabb stratégiai partnerévé vált Ukrajnának.

Zelenszkij a két amerikai különmegbízottról, Jared Kushnerről és Steve Witkoffról is beszélt. Úgy fogalmazott:

folyamatosan Iránnal vannak elfoglalva, nincs idejük Ukrajnára.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az iráni konfliktus negatív hatással van országa helyzetére.

Ha a háború tovább tart, kevesebb fegyver jut Ukrajnának

- mondta. Az amerikai Patriot légvédelmi rendszerekkel kapcsolatban hozzátette: "akkora hiánnyal küzdünk jelenleg, hogy ennél rosszabb már nem is lehetne." Zelenszkij szerint

ez egy kihívás mindenki számára. Egy háború az egész világ számára. Nem csak az USA-nak és Izraelnek.

Az ukrán elnök felajánlotta Kijev segítségét a Hormuzi-szoros megnyitásában, amelyet az Egyesült Államok részlegesen lezárt az iráni kikötők forgalmának megbénítása érdekében. "A Hormuzi-szoros le van zárva, és mi segítenénk a blokád feloldásában. A Fekete-tengeren már szereztünk ilyen jellegű tapasztalatot, de Amerika még nem kért meg minket" - mondta.

Zelenszkij Friedrich Merz német kancellárt és Németországot elismeréssel illette.

Európában egyértelműen Németország a legnagyobb stratégiai partnerünk

- jelentette ki. Hozzáfűzte, hogy Berlin ma már többet segít Ukrajnának, mint az Egyesült Államok.

Az interjú előtt Zelenszkij német-ukrán kormányközi egyeztetésen vett részt a német fővárosban, mely keretében szorosabb stratégiai partnerségben állapodtak meg.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin viszonyáról szólva az ukrán elnök megjegyezte, hogy

Amerika konstruktívabb diplomáciát folytat Oroszországgal, mint az európai szövetségeseivel.

A háromoldalú tárgyalásokon nehéz helyet találniuk az európai országoknak. Az USA részéről ráadásul nem is látok jelzést arra, hogy ezt egyáltalán kívánnák

- fogalmazott. Trump álláspontjáról úgy vélekedett, hogy az amerikai elnök kezdettől fogva semleges pozíciót foglalt el, vagyis sem Ukrajna, sem Oroszország mellett nem áll ki egyértelműen. Ugyanakkor elismerte, hogy nélkülözhetetlen a Moszkvára nehezedő amerikai nyomás, és hogy

Trump az egyetlen, akitől Putyin igazán tart.

Ha az USA nem helyez nyomást Oroszországra, akkor nem fognak félni többé

- fejtette ki Zelenszkij.

Az ukrán államfő továbbá megerősítette, hogy Ukrajna számára az európai uniós tagság jelenti a legfontosabb perspektívát.

Hadseregünk és technológiánk csak erősíteni fogja az EU-t

- érvelt. Ugyanakkor megjegyezte, hogy

a NATO-csatlakozás esélye kisebb, részben az amerikai ellenállás miatt.

Merz azon felvetésére, hogy Ukrajnának vissza kellene tartania a hadköteles férfiakat a kivándorlástól, Zelenszkij úgy válaszolt: nem tilthatja meg az állampolgároknak a szabad mozgást. Ennek ellenére természetesen szeretné, ha visszatérnének, és megérti, hogy a helyzet komoly terhet ró a német költségvetésre.

