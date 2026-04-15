Csúnyán odavert az olajválság a világ egyik legerősebb országának - Lehet, hogy az utolsó pillanatban megtalálták a megoldást

Dél-Korea 273 millió hordó nyersolajat kötött le Ománból, Szaúd-Arábiából, Katarból és Kazahsztánból - jelentette be az elnöki kabinetfőnök. Ezzel biztosították az olajválsággal küzdő ország ellátását a következő három hónapra - számol be az Al-Dzsazíra.

Kang Hunszik sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a beszerzett mennyiség a tavalyi fogyasztási adatok alapján

több mint három hónapra elegendő a gazdaság fenntartásához.

Ez a becslés normál működési körülményekre vonatkozik, így elkerülhető a rendkívüli intézkedések bevezetése. Dél-Korea emellett 2,1 millió tonna naftát (folyékony szénhidrogén-származék) is lekötött ugyanebben az időszakban.

Az ország energiaellátását súlyos veszélybe sodorta az iráni háború, mivel a nyersolajimport mintegy 70 százaléka a Hormuzi-szoroson keresztül érkezik.

