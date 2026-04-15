LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.54%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Csúnyán odavert az olajválság a világ egyik legerősebb országának - Lehet, hogy az utolsó pillanatban megtalálták a megoldást
Globál

Portfolio
Dél-Korea 273 millió hordó nyersolajat kötött le Ománból, Szaúd-Arábiából, Katarból és Kazahsztánból - jelentette be az elnöki kabinetfőnök. Ezzel biztosították az olajválsággal küzdő ország ellátását a következő három hónapra - számol be az Al-Dzsazíra.

Kang Hunszik sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a beszerzett mennyiség a tavalyi fogyasztási adatok alapján

több mint három hónapra elegendő a gazdaság fenntartásához.

Ez a becslés normál működési körülményekre vonatkozik, így elkerülhető a rendkívüli intézkedések bevezetése. Dél-Korea emellett 2,1 millió tonna naftát (folyékony szénhidrogén-származék) is lekötött ugyanebben az időszakban.

Az ország energiaellátását súlyos veszélybe sodorta az iráni háború, mivel a nyersolajimport mintegy 70 százaléka a Hormuzi-szoroson keresztül érkezik.

Még több Globál

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

PR cikk

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility