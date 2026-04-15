LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Donald Trump: vége az iráni háborúnak
Globál

MTI
Donald Trump amerikai elnök egy szerdán adásba kerülő interjúban azt nyilatkozta, hogy "nagyon közel van" az Irán elleni háború vége. Az ENSZ főtitkára bizakodóan nyilatkozott az amerikai-iráni tárgyalások várható újraindulásáról.

Azt hiszem, majdnem vége, igen. Úgy értem, nagyon közel áll a végéhez

- mondta Donald Trump a Fox Business műsorvezetőjének, Maria Bartiromónak, amikor arról kérdezték, hogy "vége" van-e a háborúnak. Az interjú videórészlete az X közösségi médiára került föl.

Előzőleg Bartiromo egy videóban azt nyilatkozta, hogy Donald Trump az interjú során többször is múlt időben utalt az iráni háborúra, mire az újságíró rákérdezett: "Vége van?" Erre azt válaszolta: "Vége van."

Még több Globál

Bőgnek a szirénák Dnyipróban, Trumpéknak nincs ideje Ukrajnára Zelenszkij szerint – Percről percre az orosz-ukrán háborúról szerdán

Bevallotta Zelenszkij: emiatt juthat kevesebb fegyver Ukrajnának – Elárulta, ki az egyetlen, akitől fél Putyin

Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínába látogat

A hétvégén tárgyalásokat folytattak a pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban az Irán elleni, február 28-án kezdődött amerikai-izraeli háború végleges lezárásáról,

de nem sikerült megállapodni.

Az érintett politikusok szerint erőfeszítések folynak egy újabb tárgyalási forduló megtartására.

Donald Trump kedden derűlátóan nyilatkozott az amerikai-iráni tárgyalások újraindításának kilátásaival kapcsolatban.

Szerinte azok két napon belül Pakisztánban újraindulhatnak.

António Guterres, az ENSZ főtitkára kedden azt nyilatkozta, hogy nagy valószínűséggel folytatódnak a tárgyalások Washington és Teherán között. A világszervezet vezetője az ENSZ székházában újságíróknak elmondta:

A jelek szerint nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a tárgyalások újraindulnak.

Közölte továbbá, hogy kedden találkozott Muhammad Isak Dár pakisztáni miniszterelnök-helyettessel és külügyminiszterrel, de a megbeszélésről részleteket nem árult el.

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump is reagált Orbán Viktor vereségére

Lezárultak a béketárgyalások: Izrael váratlan bejelentést tett - Irán ennek nagyon nem fog örülni

Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát

Nagy bejelentés jött Donald Trumptól: úgy néz ki, folytatódnak a béketárgyalások

