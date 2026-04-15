Ezt nem teszik ki az ablakba Moszkvában: a hírszerzés szerint hatalmas veszteségeket próbálnak titkolni az oroszok

A jelentés szerint különösen fájdalmas csapást mért Moszkvára az Európai Unióval folytatott kereskedelem jelentős részének beszakadása. Ennek költsége önmagában mintegy 70 milliárd dollárra tehető. Oroszország emellett évente átlagosan 32,5 milliárd dollárt költött arra, hogy a szankciókat megkerülve hozzájusson azokhoz a termékekhez, amelyeket korábban közvetlenül nyugati partnereitől importált.
Bár Moszkva a nyilvánosság előtt "sikeres gazdasági alkalmazkodásról" beszél, a belső elemzések jelentős veszteségeket és a külkereskedelmi tranzakciók drámai drágulását is elismerik. Az orosz intézmények saját előrejelzései szerint
2030-ra a szankciókból eredő összveszteség további 136 milliárd dollárral nőhet.
Ezzel párhuzamosan a külkereskedelem teljes visszaesése elérheti a 175,5 milliárd dollárt.
A lett hírszerzés megjegyzi, hogy ezek a számok valószínűleg még optimistának is tekinthetők. A becslések ugyanis nem tükrözik teljes mértékben a közvetett hatásokat, például a logisztikai költségek emelkedését, a vállalati jövedelmezőség csökkenését, a költségvetési bevételek visszaesését és a strukturális torzulásokat.
Az energiaszektorban különösen súlyos a helyzet. Amennyiben az embargók szigorodnak, és a kulcsfontosságú partnerek csökkentik a vásárlásaikat,
Oroszország veszteségei öt év alatt akár a 216,5 milliárd dollárt is elérhetik.
Több exporttermék forgalma már most jelentősen visszaesett: a vasérc exportja 40, a vaskohászati termékeké 20, a vegyipari cikkeké 35, míg a fa- és cellulózipari termékeké 50 százalékkal zuhant. Az ukrán hírszerzés hangsúlyozta, hogy ezeknek a piacoknak a visszaszerzése középtávon irreálisnak tűnik, amit maguk az orosz elemzők is elismernek. A jelentés azzal a megállapítással zárul, hogy a büntetőintézkedések bármilyen enyhítése csupán Oroszország újrafegyverkezését gyorsítaná fel, emellett a nyugatellenes rezsimek támogatását erősítené meg.
Címlapkép forrása: EU
