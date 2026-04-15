Fellélegezhet végre a világ? – Kéznyújtásnyira a megállapodás Amerika és Irán között

Egyre több forrás számol be arról, hogy elérhető közelségbe került a megállapodás Irán és az Egyesült Államok között. A legnagyobb figyelmet egyértelműen a Hormuzi-szoros biztonsága kapja.

Teheránhoz közel álló forrásokra hivatkozva arról ír a Reuters, hogy

az iráni rezsim elfogadhat egy olyan megállapodást, amely szerint a kereskedelmi hajók szabadon közlekedhetnek a Hormuzi-szoros ománi oldalán.

Ez egyelőre megfontolás alatt van, de amennyiben az iszlamista hatalom elfogadja, az nagy könnyebbséget biztosítana a világkereskedelem számára.

A tárgyalásoknak helyszínt adó Pakisztán „jelentős áttörésre” számít a megbeszéléseken. Néhányan azonban óvatosságra intenek, mivel mindkét oldalon vannak hangok, akik ellenzik a megállapodást, ez még problémát okozhat. Iszlámábád a regionális partnerekkel, így Egyiptommal, Törökországgal, és Szaúd-Arábiával is együttműködik a tárgyalások elősegítése érdekében.

A Bloomberg arról írt, hogy egy kéthetes tűzszüneti megállapodásban gondolkodnak Washingtonban és Teheránban, amely további időt adna a feleknek, hogy mindkét fél számára kielégítően rendezzék a vitás kérdéseket. Ez egyben azt is jelzi, hogy a felek nem terveznek visszatérni a fegyveres konfliktushoz. A lap arról ír, hogy a tengerszoros újranyitása mellett

a rezsim nukleáris programja is a témák között szerepel, ami nehezíti a konfliktus rendezését.

Közben Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője arról nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok blokádja maradéktalanul sikerült, mivel napok óta nincs az iráni kikötőkben mozgás. Izrael egyelőre figyeli az eseményeket, közölték, hogy ők az Egyesült Államok oldalán foglalnak állást, és szükség esetén készen állnak a harcok folytatására.

