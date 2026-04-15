LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.54%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Folyamatosan bombáz az izraeli légierő, Trump szerint lassan vége a háborúnak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán
Globál

Folyamatosan bombáz az izraeli légierő, Trump szerint lassan vége a háborúnak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán

Portfolio
Tegnap tárgyalt a két ország közti konfliktus rendezéséről Libanon és Izrael: lényegében közös nevezőre jutottak a Hezbollah eltávolításával kapcsolatosan, de tűzszünet nincs. Az izraeli légierő Dél-Libanont intenzíven bombázza. Az Irán körüli amerikai blokád elvileg betonstabil: a CENTCOM bejelentése szerint hat hajót fordítottak vissza. Donald Trump amerikai elnök közben rendkívül optimistán nyilatkozik az Iránnal való konfliktusról: újabb tárgyalások lesznek, elmondása szerint lényegében vége hamarosan a háborúnak. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború, konfliktus, békülés eseményeivel.
Megosztás

Csúnyán odavert az olajválság a világ egyik legerősebb országának - Lehet, hogy az utolsó pillanatban megtalálták a megoldást

Dél-Korea 273 millió hordó nyersolajat kötött le Ománból, Szaúd-Arábiából, Katarból és Kazahsztánból - jelentette be az elnöki kabinetfőnök. Ezzel biztosították az olajválsággal küzdő ország ellátását a következő három hónapra - számol be az Al-Dzsazíra.

Megosztás

Kiderült: titokban példátlan segítséget adott Iránnak a világ egyik legerősebb országa - Ezt még az oroszok sem merték meglépni

A Financial Times kiszivárgott iráni katonai dokumentumokra hivatkozva arról számolt be, hogy Irán 2024 végén titokban kínai kémműholdat szerzett be. Ezt az eszközt az Egyesült Államok közel-keleti katonai bázisainak megfigyelésére használták a tavaszi háború idején.

Megosztás

A Hezbollah is lövi Észak-Izraelt

Az iszlamista szervezet legalább 40 rakétát lőtt ki Észak-Izraelre ma reggel, a támadásban senki nem sérült meg.

(Times of Israel)

Megosztás

Folyamatosan bombázza Libanont az izraeli légierő

Annak ellenére, hogy Izrael és Libanon tegnap tűzszünetről tárgyalt, az IDF folyamatosan bombázza északi szomszédját.

Kadmuszban, Ansaríjában, Bint Dzsebeilben, Mahmúdíjában, Madzsdalban, Klajlában, Zibkinben és Jatarban is légicsapások történtek - ezek többnyire dél-libanoni települések.

(Al-Dzsazíra)

Megosztás

Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború, konfliktus, békülés eseményeivel szerdán.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Címlapkép forrása: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility