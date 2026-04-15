Csúnyán odavert az olajválság a világ egyik legerősebb országának - Lehet, hogy az utolsó pillanatban megtalálták a megoldást
Dél-Korea 273 millió hordó nyersolajat kötött le Ománból, Szaúd-Arábiából, Katarból és Kazahsztánból - jelentette be az elnöki kabinetfőnök. Ezzel biztosították az olajválsággal küzdő ország ellátását a következő három hónapra - számol be az Al-Dzsazíra.
Kiderült: titokban példátlan segítséget adott Iránnak a világ egyik legerősebb országa - Ezt még az oroszok sem merték meglépni
A Financial Times kiszivárgott iráni katonai dokumentumokra hivatkozva arról számolt be, hogy Irán 2024 végén titokban kínai kémműholdat szerzett be. Ezt az eszközt az Egyesült Államok közel-keleti katonai bázisainak megfigyelésére használták a tavaszi háború idején.
A Hezbollah is lövi Észak-Izraelt
Az iszlamista szervezet legalább 40 rakétát lőtt ki Észak-Izraelre ma reggel, a támadásban senki nem sérült meg.
(Times of Israel)
Folyamatosan bombázza Libanont az izraeli légierő
Annak ellenére, hogy Izrael és Libanon tegnap tűzszünetről tárgyalt, az IDF folyamatosan bombázza északi szomszédját.
Kadmuszban, Ansaríjában, Bint Dzsebeilben, Mahmúdíjában, Madzsdalban, Klajlában, Zibkinben és Jatarban is légicsapások történtek - ezek többnyire dél-libanoni települések.
(Al-Dzsazíra)
Folyamatosan bombáz az izraeli légierő, Trump szerint lassan vége a háborúnak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán
Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború, konfliktus, békülés eseményeivel szerdán.
Címlapkép forrása: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images
