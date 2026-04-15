Hatalmas a mozgolódás egy ázsiai lőtéren: brutális tűzerővel készülnek a legrosszabbra az amerikaiak

A közös tűzfeladatot a Rodriguez lőtéren hajtották végre. A szövetséges erők itt előretolt telepítési környezetben gyakorolták a koordinált tüzérségi tevékenységet. A műveletben a 12. tengerészgyalogos ezred 3. zászlóalja és a szövetséges szárazföldi alakulatok vettek részt. A feladatokat a célmegjelöléstől kezdve a vezetés-irányításon át egészen az összhaderőnemi tűztámogatási eljárásokig integrálták.

A kiképzés a Korea Marine Exercise Program (KMEP) keretében zajlott, amely egy félévente ismétlődő gyakorlatsorozat. Ennek célja, hogy az amerikai és a dél-koreai egységek valós harci körülményeket megközelítő környezetben csiszolják a tüzérségi együttműködést. Emellett felkészíti a csapatokat arra, hogy szükség esetén gyorsan és összehangoltan hajtsanak végre precíziós csapásokat.

A gyakorlat középpontjában a HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) állt.

Ez egy kerekes alvázra szerelt, nagy mobilitású precíziós csapásmérő eszköz. A rendszer GPS-vezérlésű GMLRS lőszerrel több mint 70 kilométeres, míg ATACMS rakétákkal akár 300 kilométeres hatótávolságot is képes elérni. Fő előnye a gyors telepíthetőség és az úgynevezett "tüzel és mozog" taktika alkalmazhatósága, amely jelentősen növeli a túlélőképességét. Segítségével még a kis létszámú, széttagolt alegységek is kiemelkedően nagy tűzerőt képesek kifejteni. Ez különösen hatékony az olyan nagy értékű célpontok ellen, mint a parancsnoki álláspontok, a légvédelmi rendszerek, a logisztikai csomópontok vagy a rakétaindító állások.

