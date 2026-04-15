LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.81%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Itt a bejelentés: annyi drónt kap Ukrajna az európai nagyhatalomtól, mint még soha
Globál

MTI
Nagy-Britannia minden eddiginél nagyobb drónszállítmányt juttat az idén Ukrajnának. A londoni védelmi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint az idei évre összeállított katonai támogatási csomag több mint 120 ezer drónt tartalmaz.

A szállítmányban több ezer nagy hatótávolságú csapásmérő drón, valamint hírszerzési, felderítési, logisztikai feladatokra, illetve tengeri hadviselési célokra alkalmas drónok vannak. A tárca közölte, hogy

a szállítások már ebben a hónapban megkezdődtek.

A bejelentéshez fűzött ismertetésben a minisztérium kiemeli, hogy a drónok az ukrán fegyveres erők által végrehajtott ellentámadásokban és az orosz támadások elhárításában egyaránt kritikus fontosságú fegyverzetté váltak az utóbbi időszakban. Oroszország csak a múlt hónapban hozzávetőleg 6500 támadó drónt vetett be Ukrajna ellen, jóval többet, mint februárban - hangsúlyozza a londoni védelmi tárca.

A tájékoztatás szerint a drónszállítmányt az Ukrajnának összeállított 3 milliárd font (1255 milliárd forint) értékű idei brit katonai támogatási keretösszegből finanszírozzák. Ukrajna e támogatási program alapján több százezer tüzérségi lövedéket és többezer légvédelmi rakétát is kap az idén Nagy-Britanniától.

Alistair Carns, a fegyveres erőkért felelős brit védelmi minisztériumi államtitkár a minap, egy londoni védelmi konferencián tartott előadásában közölte: a hadszíntéri adatok szerint Ukrajnában egyetlen drón átlagosan annyi emberveszteséget okoz, mint 22 tüzérségi lövedék.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki a múlt hónapban Londonba látogatott és előadást tartott a brit parlament alsóházának és felső kamarájának, a Lordok Házának tagjai előtt, kijelentette: az ukrajnai hadszíntéren az orosz fegyveres erők veszteségeinek több mint 90 százalékát most már drónok okozzák.

Hozzátette: a hadviselés a drónok és a mesterséges intelligencia teljesen új korszakába lépett, és Ukrajna az Oroszországgal vívott háború eddigi négy éve alatt rendkívüli mennyiségű tapasztalatot és műszaki tudást halmozott fel ezen a területen.

Zelenszkij elmondta: az iráni háború kitörése óta több száz ukrán katonai szakértő nyújt segítséget az Egyesült Arab Emírségeknek, Katarnak, Szaúd-Arábiának és Kuvaitnak az iráni dróntámadások elhárításához.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

