Itt a bejelentés: hamarosan béke jöhet a közel-keleti konfliktus egyik legforróbb pontján

Ibrahim Mousawi, a Hezbollah szóvivője és parlamenti képviselője elmondta, hogy

már nincsen messze a konfliktus lezárása a Földközi-tenger keleti partvidékén, Libanonban.

Hangsúlyozta, hogy a fejlemény Irán erőfeszítésének köszönhető. Az értesülést más képviselők is megerősítették, szerintük zajlanak a megbeszélések a libanoni békéről, de egyelőre részleteket nem osztottak meg, így nem tudni, hogy mikor kezdődik, vagy hogy meddig tart.

A feltételezések szerint a Hezbollah és Izrael közötti megállapodás időtartama megegyezhet az Egyesült Államok és Irán közötti egyezménnyel. A térségi helyzet az egyik legforróbb pontját jelentette nemrégiben a konfliktusnak, mivel Irán az Egyesült Államokkal kötött kéthetes tűzszünetét követően kijelentette, hogy ide is ki akarja terjeszteni a fegyvernyugvást. Egy darabig még tartottak az intenzív harcok, hivatalos megállapodás sem született, ennek ellenére az iráni és az amerikai küldöttség mégis tárgyalásba kezdett egymással.

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images