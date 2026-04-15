LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.93%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: hamarosan béke jöhet a közel-keleti konfliktus egyik legforróbb pontján
Globál

Portfolio
Az Al-Dzsazíra beszámolója szerint a közel-keleti konfliktusok egyik legfeszültebb pontján sikerülhet hamarosan békét kötni.

Ibrahim Mousawi, a Hezbollah szóvivője és parlamenti képviselője elmondta, hogy

már nincsen messze a konfliktus lezárása a Földközi-tenger keleti partvidékén, Libanonban.

Hangsúlyozta, hogy a fejlemény Irán erőfeszítésének köszönhető. Az értesülést más képviselők is megerősítették, szerintük zajlanak a megbeszélések a libanoni békéről, de egyelőre részleteket nem osztottak meg, így nem tudni, hogy mikor kezdődik, vagy hogy meddig tart.

A feltételezések szerint a Hezbollah és Izrael közötti megállapodás időtartama megegyezhet az Egyesült Államok és Irán közötti egyezménnyel. A térségi helyzet az egyik legforróbb pontját jelentette nemrégiben a konfliktusnak, mivel Irán az Egyesült Államokkal kötött kéthetes tűzszünetét követően kijelentette, hogy ide is ki akarja terjeszteni a fegyvernyugvást. Egy darabig még tartottak az intenzív harcok, hivatalos megállapodás sem született, ennek ellenére az iráni és az amerikai küldöttség mégis tárgyalásba kezdett egymással.

Még több Globál

Bőgnek a szirénák Dnyipróban, Trumpéknak nincs ideje Ukrajnára Zelenszkij szerint – Percről percre az orosz-ukrán háborúról szerdán

Bejelentette az ukrán védelmi miniszter: fordulópont jött el a háborúban, bajban lehet Oroszország

Már a legrosszabbal számolnak: fel kell készülni a fenyegetett sziget evakuálására a katonai invázió miatt

Kapcsolódó cikkünk

Folyamatosan bombáz az izraeli légierő, Trump szerint lassan vége a háborúnak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: Trump megszólalt Orbán Viktor vereségéről, meglepően nyilatkozott Magyar Péterről
Ursula von der Leyen kimondta: végleg megfosztanák Magyarországot és a renitens tagállamokat az unió egységét fenyegető fegyverüktől
Most már hivatalos: több ezer milliárd forintnyi támogatást ad Ukrajnának az európai ország, befogadja a dróngyártást is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility