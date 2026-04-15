LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Itt lehet az áttörés: megindulhatott a forgalom a Hormuzi-szoroson
Az AP News egy globális hajózási adatokat követő oldal információra támaszkodva azt állítja, hogy fontos áttörés lehetett a Hormuzi-szorosban.

Egy máltai zászló alatt közlekedő olajszállító tartályhajó áthaladt a kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson.

Ez lehet az első áthaladás azóta, hogy az Egyesült Államok bejelentette a blokádot a kereskedelmi útvonalon.

A VLCC Agios Fanourios I nyugati irányban haladt át a tengerszoroson, a MarineTraffic adatai szerint várhatóan az iraki Bászrába fog megérkezni szombaton. Ez a kikötő nincs amerikai blokád alatt. Több hajó is megpróbálkozik újra áthaladni az átjárón, ezek haladásáról egyelőre nincs információ.  

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

