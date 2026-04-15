Itt lehet az áttörés: megindulhatott a forgalom a Hormuzi-szoroson

Egy máltai zászló alatt közlekedő olajszállító tartályhajó áthaladt a kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson.

Ez lehet az első áthaladás azóta, hogy az Egyesült Államok bejelentette a blokádot a kereskedelmi útvonalon.

A VLCC Agios Fanourios I nyugati irányban haladt át a tengerszoroson, a MarineTraffic adatai szerint várhatóan az iraki Bászrába fog megérkezni szombaton. Ez a kikötő nincs amerikai blokád alatt. Több hajó is megpróbálkozik újra áthaladni az átjárón, ezek haladásáról egyelőre nincs információ.

