Jelentett az ukrán főparancsnok: komoly harctéri sikernek örülhet Ukrajna, de van egy csavar a történetben

Szirszkij a közösségi médiában közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Ukrajna az aktív védelem taktikáját alkalmazza a stratégiai kezdeményezés megragadása céljából, Oroszország ugyanis jelentős veszteségei ellenére sem adta fel az ország elfoglalására irányuló terveit. A főparancsnok rámutatott, hogy
az orosz fél az időjárás kedvezőbbre fordulása miatt szinte a mintegy 1200 kilométeres frontvonal teljes hosszában fokozta offenzív tevékenységét.
A leghevesebb harcok márciusban az olekszandrivkai, a pokrovszki, a kosztyantinyivkai és a limani frontszakaszokon zajlottak.
Az orosz mennyiségi túlerővel szemben az ukrán hadviselés minőségével vesszük fel a harcot, arra kényszerítve az ellenséget, hogy a mi szabályaink szerint játsszon, és folyamatosan eltolja a célkitűzései megvalósítására vonatkozó határidőket. Az ellenség támadóképességének csökkentése érdekében folyamatos, nagy intenzitású csapásokat mérünk az orosz területen található katonai, védelmi-ipari és egyéb célpontokra, amelyek támogatják a megszállók műveleteit
- fogalmazott Szirszkij.
Az ukrán mélységi csapásmérő erők márciusban 76 ilyen célpontot találtak el, köztük 15 kőolaj-finomítót.
Szirszkij a műszaki és erődítési munkálatok felgyorsításának szükségességét is kiemelte. Ahol az előre kiépített védelmi vonalak megfelelően erősek, ott az ukrán alakulatok hosszabb ideig képesek tartani az állásaikat, így több katona életét óvhatják meg, miközben súlyosabb veszteségeket okoznak a támadóknak.
A főparancsnok külön kitért arra, hogy a modern drónhadviselés új megközelítést követel meg: a csapatok és a haditechnika biztonságos mozgatásához föld alatti útvonalakat építenek ki, amelyeket a légideszant-csapatok már sikeresen alkalmaznak.
Címlapkép forrása: Â© Press Service Of The President Of Ukraine
Tisza-győzelem: elég a több lakás, vagy a bérleti piacot is rendbe kell tenni? Itt a hét legfontosabb lépés, hogy megfizethető legyen a lakhatás
A lényeg a kiszámíthatóság és a szakmaiság.
Óriási pénzek várnak Magyarországra, de vészesen ketyeg az óra
Kemény a gazdasági realitás, nem lehet Tisza-tosza az új kormány!
Erős negyedévről jelentett a Bank of America, örül a piac
Megjelent a társaság gyorsjelentése.
Látványosan megugrott a benzinfogyasztás Magyarországon − A lehető legrosszabbkor
11,3 százalékkal nőtt a magyarországi üzemanyag-fogyasztás az első negyedévben.
Megszólalt az elemző: kiszolgáltatott helyzetbe került Magyarország energiabiztonsága
„A védett ár intézménye megérett az azonnali kidobásra"
Megjött a vészjelzés: 3-4 héten belül súlyos kerozinhiány léphet fel, tömeges járattörlések fenyegetik a nyári utazásokat
Fájdalmas járattörlések jöhetnek.
Friss jelentés: egy hirtelen űresemény olyan pánikot és áruhiányt hozhat, mint a koronavírus-járvány
Nem csak az a baj, hogy nem lesz mobilszolgáltatás.
Így forgatta fel a forint és a tőzsde világát a Tisza kétharmad − Értékelnek a HOLD elemzői
Sok mindent újra kell gondolni ezekben a turbulens időkben.
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Választás után: erősödő forint, csökkenő hozamok. Hogyan hathat mindez rád?
Jelentős TISZA győzelemmel zárult a választás, az eltelot pár nap alatt pedig már bizonyos szempontból be is árazta a piac a változást. A forint árfolyama és a hazai állampapírhozamok is ér
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!