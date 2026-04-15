Jelentett az ukrán főparancsnok: komoly harctéri sikernek örülhet Ukrajna, de van egy csavar a történetben

Szirszkij a közösségi médiában közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Ukrajna az aktív védelem taktikáját alkalmazza a stratégiai kezdeményezés megragadása céljából, Oroszország ugyanis jelentős veszteségei ellenére sem adta fel az ország elfoglalására irányuló terveit. A főparancsnok rámutatott, hogy

az orosz fél az időjárás kedvezőbbre fordulása miatt szinte a mintegy 1200 kilométeres frontvonal teljes hosszában fokozta offenzív tevékenységét.

A leghevesebb harcok márciusban az olekszandrivkai, a pokrovszki, a kosztyantinyivkai és a limani frontszakaszokon zajlottak.

Az orosz mennyiségi túlerővel szemben az ukrán hadviselés minőségével vesszük fel a harcot, arra kényszerítve az ellenséget, hogy a mi szabályaink szerint játsszon, és folyamatosan eltolja a célkitűzései megvalósítására vonatkozó határidőket. Az ellenség támadóképességének csökkentése érdekében folyamatos, nagy intenzitású csapásokat mérünk az orosz területen található katonai, védelmi-ipari és egyéb célpontokra, amelyek támogatják a megszállók műveleteit

- fogalmazott Szirszkij.

Az ukrán mélységi csapásmérő erők márciusban 76 ilyen célpontot találtak el, köztük 15 kőolaj-finomítót.

Szirszkij a műszaki és erődítési munkálatok felgyorsításának szükségességét is kiemelte. Ahol az előre kiépített védelmi vonalak megfelelően erősek, ott az ukrán alakulatok hosszabb ideig képesek tartani az állásaikat, így több katona életét óvhatják meg, miközben súlyosabb veszteségeket okoznak a támadóknak.

A főparancsnok külön kitért arra, hogy a modern drónhadviselés új megközelítést követel meg: a csapatok és a haditechnika biztonságos mozgatásához föld alatti útvonalakat építenek ki, amelyeket a légideszant-csapatok már sikeresen alkalmaznak.

