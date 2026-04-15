Kellemetlen igazságra derült fény a harctereken: teljesen új fegyverekbe önti a pénzt az amerikai hadsereg

A hadsereg a 2027-es költségvetési évre igényel forrást egy többéves keretszerződés megkötésére az RTX-szel. Ennek célja a Coyote típusú drónelhárító elfogórakéták folyamatos beszerzése. Frank Lozano altábornagy szerint a megállapodás részleteit nagyjából 90 napon belül véglegesíthetik. Ez lenne az első strukturált beszerzési modell ebben az eszközkategóriában.

Mindez jól mutatja, hogy a drónelhárító rakétákra már nem kiegészítő eszközként, hanem nagy mennyiségben raktározandó hadműveleti alapfelszerelésként tekintenek.

A lépés szorosan illeszkedik az amerikai Védelmi Minisztérium 2026-ban meghirdetett beszerzési stratégiájába, amely hétéves keretszerződésekre épül. A fő cél a hosszú távú kereslet kiszámíthatóságának megteremtése. Ennek köszönhetően a védelmi ipar bátrabban ruházhat be a gyártókapacitásokba, a gyártóberendezésekbe és az ellátási láncok fejlesztésébe, ahelyett, hogy szétaprózott éves megrendelésekre kellene várnia.

Ezt a finanszírozási modellt már sikeresen alkalmazzák a PAC-3 MSE rakéták esetében, amelyeknél az éves gyártást mintegy 600-ról 2000 darabra kívánják emelni. Hasonló a helyzet a THAAD elfogórakétáknál is, ahol az évi 96 darabos termelést 400-ra tervezik növelni. A Coyote rendszerre vonatkozó keretszerződés tehát ugyanabba a kiemelt iparpolitikai kategóriába emelné a drónelhárító eszközöket, mint amelyben a Pentagon leginkább igénybe vett rakétavédelmi készletei is szerepelnek.

A döntést az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) műveleti területén szerzett tapasztalatok, valamint az ukrajnai háború tanulságai egyaránt sürgették. Ezek az események jelentősen felgyorsították a többrétegű légvédelem iránti igényt. A drónrajok elleni költséghatékony védekezés mára kulcskérdéssé vált. Óriási ugyanis a költségbeli aszimmetria a drága, hagyományos légvédelmi rakéták és az olcsó, kisméretű drónok által jelentett fenyegetés között.

