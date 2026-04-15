Kiderült: titokban példátlan segítséget adott Iránnak a világ egyik legerősebb országa - Ezt még az oroszok sem merték meglépni

A Financial Times kiszivárgott iráni katonai dokumentumokra hivatkozva arról számolt be, hogy Irán 2024 végén titokban kínai kémműholdat szerzett be. Ezt az eszközt az Egyesült Államok közel-keleti katonai bázisainak megfigyelésére használták a tavaszi háború idején.

A TEE-01B jelzésű műholdat a kínai Earth Eye Co építette és bocsátotta fel. A lap beszámolója alapján az Iszlám Forradalmi Gárda Légi- és Űrkutatási Erői a kínai felbocsátást követően jutottak hozzá az eszközhöz.

Az iráni katonai parancsnokok a műholdat az Egyesült Államok legfontosabb közel-keleti katonai létesítményeinek megfigyelésére irányították.

Ezt időbélyeggel ellátott koordinátalisták, műholdképek és pályaelemzések is bizonyítják az FT cikke szerint.

A megállapodás részeként a Forradalmi Gárda hozzáférést kapott egy pekingi székhelyű szolgáltató, az Emposat polgári célú földi állomásaihoz is. Az Emposat műholdirányítási és adatszolgáltatási tevékenységet végez. Hálózata Ázsiára, Latin-Amerikára és más régiókra egyaránt kiterjed.

A műhold még márciusban, az iráni drón- és rakétacsapások előtt és után is készített felvételeket a célpontokról.

Március 13-án, 14-én és 15-én a szaúd-arábiai Prince Sultan légitámaszpontról készültek képek. Trump elnök március 14-én megerősítette, hogy a bázison állomásozó amerikai gépeket találat érte. A lap információi szerint a műhold más helyszíneket is megfigyelt. Ezek közé tartozott a jordániai Muvaffak Szalti légitámaszpont, a bahreini Manamában található amerikai Ötödik Flotta haditengerészeti támaszpontjának környéke, valamint az iraki Erbíl repülőtere.

Ezeknek a helyszíneknek a közelében a Forradalmi Gárda több csapást is végrehajtott az említett napokban.

A Fehér Ház nem kommentálta az FT értesüléseit, csak annyit kommentáltak, hogy Kína "komoly következményekkel" számolhat, ha légvédelmi rendszereket szállítanak Iránnak. Kína dezinformációnak nevezte az FT cikkét.

