LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.69%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kimondta a NATO korábbi vezetője: éveken belül széteshet a szövetség, semmi sincs kőbe vésve
Kimondta a NATO korábbi vezetője: éveken belül széteshet a szövetség, semmi sincs kőbe vésve

Jens Stoltenberg, a NATO korábbi főtitkára a dán TV2-nek adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy komolyan kell venni Donald Trump fenyegetését az Egyesült Államok NATO-ból történő kilépésével kapcsolatban. A jelenlegi norvég pénzügyminiszter egyúttal élesen bírálta az iráni háborút is.

Stoltenberg hangsúlyozta, hogy Trump már 2018-ban is fenyegetőzött kilépéssel, most pedig megismételte ezt a kijelentését.

Senki sem tudja biztosan megmondani, mekkora az esélye ennek a bekövetkezésének. De komolyan kell vennünk, amikor egy amerikai elnök ilyen kijelentéseket tesz

- nyilatkozta az egykori főtitkár, aki 2014 és 2024 között állt a védelmi szövetség élén, majd 2025 februárja óta Norvégia pénzügyminisztere.

Nem a természet törvénye, hogy örökre lesz NATO. Nincs kőbe vésve, hogy a szövetség túléli a következő tíz évet

- fogalmazott.

Stoltenberg szerint az európai országoknak nem Trump retorikájára, hanem a reálpolitikára kellene fókuszálnia. Mint rámutatott,

Európának Ezért fokozottan fegyverkeznie kell, és nagyobb felelősséget kell vállalnia, ha meg akarja tartani az Egyesült Államokat szövetségesként.

A volt NATO-főtitkár emellett úgy véli, az európaiaknak több energiát kellene fordítania annak a bemutatására, hogy a szövetség Washington számára is bír előnyökkel.

Olyan dologgal rendelkeznek a NATO-ban, amivel sem Oroszország, sem Kína: több mint harminc baráttal és szövetségessel

- magyarázta.

Arra a felvetésre, hogy a NATO esetleg Grönland átengedésével próbálhatná meg az Egyesült Államokat a szövetségben tartani, határozottan nemmel válaszolt. Mint mondta, ha elfogadnák, hogy egy ország elveszi egy másik, ráadásul szövetséges állam területét, a NATO teljesen elveszítené az értelmét.

A norvég pénzügyminisztert jelenleg leginkább az Irán elleni, február 28-án kirobbant amerikai-izraeli háború aggasztja, mivel "eszkalálódhat és kicsúszhat az irányítás alól".

Nehéz igazán megérteni a célját. [...] Fennáll a veszélye, hogy a lezárás elhúzódik, ami súlyos következményekkel járhat a világgazdaságra nézve

- fogalmazott Stoltenberg. Emlékeztetett a 2015-ös iráni atomalkura is, amelyből 2018-ban Trump léptette ki az Egyesült Államokat. A korábbi főtitkár szerint ez "nagyon szigorú korlátozásokat szabott az ország nukleáris fegyverek és rakéták fejlesztésére irányuló programjára".

Fontos továbbá, hogy komoly nyomást gyakoroljunk Iránra. A katonai erő alkalmazásakor azonban pontosan tudni kell, hogy mi legyen a cél, és meddig vagyunk hajlandók elmenni

- fűzte hozzá Stoltenberg.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

