Kimondta a NATO korábbi vezetője: éveken belül széteshet a szövetség, semmi sincs kőbe vésve

Stoltenberg hangsúlyozta, hogy Trump már 2018-ban is fenyegetőzött kilépéssel, most pedig megismételte ezt a kijelentését.
Senki sem tudja biztosan megmondani, mekkora az esélye ennek a bekövetkezésének. De komolyan kell vennünk, amikor egy amerikai elnök ilyen kijelentéseket tesz
- nyilatkozta az egykori főtitkár, aki 2014 és 2024 között állt a védelmi szövetség élén, majd 2025 februárja óta Norvégia pénzügyminisztere.
Nem a természet törvénye, hogy örökre lesz NATO. Nincs kőbe vésve, hogy a szövetség túléli a következő tíz évet
- fogalmazott.
Stoltenberg szerint az európai országoknak nem Trump retorikájára, hanem a reálpolitikára kellene fókuszálnia. Mint rámutatott,
Európának Ezért fokozottan fegyverkeznie kell, és nagyobb felelősséget kell vállalnia, ha meg akarja tartani az Egyesült Államokat szövetségesként.
A volt NATO-főtitkár emellett úgy véli, az európaiaknak több energiát kellene fordítania annak a bemutatására, hogy a szövetség Washington számára is bír előnyökkel.
Olyan dologgal rendelkeznek a NATO-ban, amivel sem Oroszország, sem Kína: több mint harminc baráttal és szövetségessel
- magyarázta.
Arra a felvetésre, hogy a NATO esetleg Grönland átengedésével próbálhatná meg az Egyesült Államokat a szövetségben tartani, határozottan nemmel válaszolt. Mint mondta, ha elfogadnák, hogy egy ország elveszi egy másik, ráadásul szövetséges állam területét, a NATO teljesen elveszítené az értelmét.
A norvég pénzügyminisztert jelenleg leginkább az Irán elleni, február 28-án kirobbant amerikai-izraeli háború aggasztja, mivel "eszkalálódhat és kicsúszhat az irányítás alól".
Nehéz igazán megérteni a célját. [...] Fennáll a veszélye, hogy a lezárás elhúzódik, ami súlyos következményekkel járhat a világgazdaságra nézve
- fogalmazott Stoltenberg. Emlékeztetett a 2015-ös iráni atomalkura is, amelyből 2018-ban Trump léptette ki az Egyesült Államokat. A korábbi főtitkár szerint ez "nagyon szigorú korlátozásokat szabott az ország nukleáris fegyverek és rakéták fejlesztésére irányuló programjára".
Fontos továbbá, hogy komoly nyomást gyakoroljunk Iránra. A katonai erő alkalmazásakor azonban pontosan tudni kell, hogy mi legyen a cél, és meddig vagyunk hajlandók elmenni
- fűzte hozzá Stoltenberg.
Címlapkép forrása: MTI
