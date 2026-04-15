Kimondta a világhatalom, amitől sokan tartanak: egyre szorosabbra fűzik a viszonyt Oroszországgal

Kínának és Oroszországnak erősítenie kell a kölcsönös bizalmat, támogatnia kell egymást, el kell mélyítenie együttműködését, és meg kell védenie közös érdekeit - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán Pekingben.

Hszi Csin-ping az orosz külügyminiszterrel folytatott megbeszélésén hangsúlyozta:

a kínai-orosz kapcsolatok stabilitása és kiszámíthatósága különösen értékes a jelenlegi összetett és ingadozó nemzetközi környezetben

- mondta, hozzátéve, hogy a két országnak el kell mélyítenie együttműködését, és kölcsönösen támogatnia kell egymást.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a szerdai találkozón kijelentette, hogy Moszkva és Peking kapcsolatai stabilizáló szerepet töltenek be a világpolitikában, és

egyre fontosabbak azok számára, akik a békés fejlődést részesítik előnyben.

Lavrov szerint a két ország együttműködése "ellenállónak bizonyult a gazdasági és geopolitikai kihívásokkal szemben".

Hszi hangsúlyozta továbbá, hogy Kínának és Oroszországnak erősítenie kell a globális Dél egységét, valamint felelősségteljesen kell fellépnie nagyhatalomként és az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaiként - fogalmazott.

Lavrov a látogatását záró sajtótájékoztatón közölte, hogy

Vlagyimir Putyin orosz elnök az év első felében Kínába látogat.

Hozzátette: az orosz elnök várhatóan novemberben is Kínába utazik, hogy részt vegyen az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési Fórum (APEC) idei csúcstalálkozóján.

Lavrov kedden Vang Ji kínai külügyminiszterrel is tárgyalt, akivel a kétoldalú kapcsolatok elmélyítéséről, valamint több nemzetközi kérdésről, köztük az ukrajnai háborúról, az iráni helyzetről és az ázsiai-csendes-óceáni térség fejleményeiről egyeztettek.

A kínai-orosz kapcsolatok az elmúlt években jelentősen elmélyültek, és a felek többször is stratégiai partnerségük további erősítését hangsúlyozták.

