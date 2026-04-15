LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.89%
TISZA
 
52.11%
FIDESZ-KDNP
 
39.55%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Lecsaptak a „Magyar Madarai”: valósággal letarolja Ukrajna az orosz légvédelmet
Robert „Magyar” Brovdi videóban számolt be az ukrán erők áprilisi eredményeiről, amelyek Kijev szisztematikus megközelítéséről árulkodnak – írja az Euromaidan Press.

Az ukrán pilóta nélküli rendszereket kezelő erők a legfrissebb információk szerint 2026 áprilisának első felében összesen 12 légvédelmi rendszert hatástalanítottak. Kijev az elmúlt időszakban érzékelhetően jóval nagyobb figyelmet szentelt az orosz légvédelmi képességek elleni támadásoknak.

2026 áprilisában rövid hatótávolságú Tor-M1-est, rövid és közepes hatótávolságú Pancír-Sz1-es rendszerekre céloztak, de ezeken felül lőszerraktárakra, logisztikai központokra, valamint a katonai infrastruktúrára céloztak a megszállt területeken.

Tételes listát is nyilvánosságra hoztak arról, milyen találatokat könyvelhettek el:

  • Mariupolban április 10-én egy Tor-M1-est lőttek ki,
  • három nappal később egy ugyanilyen fegyvert Luhanszk megyében találtak el,
  • megsemmisült egy Pancír-Sz1-es Donyeck megyében,
  • egy logisztikai központ Zaporizzsja megyében,
  • egy lőszerraktár Luhanszk megyében.

A beszámoló szerint az összesen 12 légvédelmi rakétarendszert érintő támadássorozat egy nagyobb művelet része. A közlemény szerint 14 nap alatt 18 ezernél is több célpontot támadtak a drónerők, egyetlen nap alatt ezernél is több csapást intéztek. Robert „Magyar” Brovdi elmondta, hogy az egész frontvonalon erőteljes nyomás alatt tartják az oroszokat.

