Az ukrán pilóta nélküli rendszereket kezelő erők a legfrissebb információk szerint 2026 áprilisának első felében összesen 12 légvédelmi rendszert hatástalanítottak. Kijev az elmúlt időszakban érzékelhetően jóval nagyobb figyelmet szentelt az orosz légvédelmi képességek elleni támadásoknak.
2026 áprilisában rövid hatótávolságú Tor-M1-est, rövid és közepes hatótávolságú Pancír-Sz1-es rendszerekre céloztak, de ezeken felül lőszerraktárakra, logisztikai központokra, valamint a katonai infrastruktúrára céloztak a megszállt területeken.
Tételes listát is nyilvánosságra hoztak arról, milyen találatokat könyvelhettek el:
- Mariupolban április 10-én egy Tor-M1-est lőttek ki,
- három nappal később egy ugyanilyen fegyvert Luhanszk megyében találtak el,
- megsemmisült egy Pancír-Sz1-es Donyeck megyében,
- egy logisztikai központ Zaporizzsja megyében,
- egy lőszerraktár Luhanszk megyében.
A beszámoló szerint az összesen 12 légvédelmi rakétarendszert érintő támadássorozat egy nagyobb művelet része. A közlemény szerint 14 nap alatt 18 ezernél is több célpontot támadtak a drónerők, egyetlen nap alatt ezernél is több csapást intéztek. Robert „Magyar” Brovdi elmondta, hogy az egész frontvonalon erőteljes nyomás alatt tartják az oroszokat.
A torzított verseny ára: miért marad le Magyarország?
Nincsenek meg az egyenlő verseny feltételei.
Megszólaltak az oroszok: lángba borítja a levegőben a drónokat az új csodafegyverük, de van egy nagy bökkenő
Igen, ez tényleg egy lézerfegyver.
Meglépi a Nyugat: hatalmas fegyvergyártás indul egy európai országban Ukrajna megmentésére
A NATO-nak ugyanúgy szüksége van a rakétákra, mint Kijevnek.
Lecsaptak a „Magyar Madarai”: valósággal letarolja Ukrajna az orosz légvédelmet
Sorra semmisülnek meg a rendszerek.
Kellemetlen igazságra derült fény a harctereken: teljesen új fegyverekbe önti a pénzt az amerikai hadsereg
Kellenek az olcsó elfogórakéták.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Az európai illiberalizmus sablonja meggyűrődött ugyan, de a jogállamiság helyreállításához hosszú és göröngyös út vezet
Érdemes megnézni a lengyel példát
Kormányváltás: válás után is maradhat a CSOK és a CSOK Plusz? Mi lesz a Babaváróval?
A TISZA Párt programja szerint válás esetén nem kellene visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszhoz kapcsolódó kedvezményeket, ami érdemi fordulatot jelentene a mai szabályokhoz képest. Jelenleg
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.