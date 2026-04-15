Lekörözték Amerikát: új hatalom lett Kijev legnagyobb támogatója

Az ukrán elnök szerint jelenleg Washington figyelmét más témák terelik el, nem tud az orosz-ukrán háborúra koncentrálni, ezért fordulhatott elő, hogy egy másik ország vette át a legnagyobb támogató szerepét: Németország. A kijelentés nem sokkal azután hangzott el, hogy Zelenszkij Berlinben találkozott Friedrich Merz német kancellárral, akivel stratégai megállapodást írtak alá.
Németország kétségtelenül a legnagyobb stratégiai partner Európában
– jelentette ki a háborúval sújtott ország vezetője.
Külön hangsúlyozta, hogy a német kormány támogatja a 90 milliárd eurós hitel felvételét Ukrajnának, ez jelenleg még a magyar vétó miatt megakadt. Zelenszkij azt is hozzátette, hogy az amerikai főtárgyalók jelenleg folyamatosan Iránnal vannak lekötve, a közel-keleti problémára keresik a megoldást, ezért nincs idejük Kijevre. Elmondta azt is, hogy az ukrán érdek, hogy azt a konfliktust minél gyorsabban lezárják, hiszen azzal megnyílhat az út újra a fegyverszállítmányok előtt az országba. Jelenleg ebben az európai országok járnak az élen.
