LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.89%
TISZA
 
52.11%
FIDESZ-KDNP
 
39.55%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Belezúgott Magyarországba a piac – Meddig tartanak a mézeshetek?
Lekörözték Amerikát: új hatalom lett Kijev legnagyobb támogatója
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt arról egy interjúban, hogy immár nem az Egyesült Államok nyújtja a legtöbb segítséget az ukránoknak.

Az ukrán elnök szerint jelenleg Washington figyelmét más témák terelik el, nem tud az orosz-ukrán háborúra koncentrálni, ezért fordulhatott elő, hogy egy másik ország vette át a legnagyobb támogató szerepét: Németország. A kijelentés nem sokkal azután hangzott el, hogy Zelenszkij Berlinben találkozott Friedrich Merz német kancellárral, akivel stratégai megállapodást írtak alá.

Németország kétségtelenül a legnagyobb stratégiai partner Európában

– jelentette ki a háborúval sújtott ország vezetője.

Külön hangsúlyozta, hogy a német kormány támogatja a 90 milliárd eurós hitel felvételét Ukrajnának, ez jelenleg még a magyar vétó miatt megakadt. Zelenszkij azt is hozzátette, hogy az amerikai főtárgyalók jelenleg folyamatosan Iránnal vannak lekötve, a közel-keleti problémára keresik a megoldást, ezért nincs idejük Kijevre. Elmondta azt is, hogy az ukrán érdek, hogy azt a konfliktust minél gyorsabban lezárják, hiszen azzal megnyílhat az út újra a fegyverszállítmányok előtt az országba. Jelenleg ebben az európai országok járnak az élen.

Címlapkép forrása: Emmanuele Contini/NurPhoto via Getty Images

