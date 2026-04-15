Már a legrosszabbal számolnak: fel kell készülni a fenyegetett sziget evakuálására a katonai invázió miatt

Guinid egy forgatókönyv-alapú felkészülési programot javasolt, melyben felvázolják a civilek számára a legrosszabb eshetőségek esetén is a szükséges lépéseket. Szerinte ebben szerepelne a tajvaniak, a filippínók és a távol-keleti térségben élő amerikaiak evakuálását. A korábbi tisztviselő óvatosan fogalmazott, ugyanakkor bizonyos, hogy a térséget komoly feszültségben tartó, esetleges kínai katonai invázióról beszélt.

Egy ilyen forgatókönyv szerint a Fülöp-szigeteknek fel kell készülnie arra, hogy Luzonon fogadja a Tajvanhoz való közelsége miatt evakuált állampolgárainak ezreit. A Fülöp-szigetek nem tudja ezt egyedül megtenni. Úgy vélem, hogy regionális interoperabilitási intézkedésnek kell lennie

– mondta el.

A korábbi parancsnokhelyettes azt is elmondta, hogy a regionális illegális tevékenységekkel szemben legális módszerekkel kell fellépniük. Ez a kijelentés annak fényében fontos, hogy a Fülöp-szigetek és Kína között egyre súlyosabb feszültség kezd kialakulni, mivel nem értenek egyet a Dél-kínai-tenger néhány részének ellenőrzésével. Manila nemzetközi bíróságokon keresztül szeretné megoldani a vitát, míg Peking nem ismeri el a testületek joghatóságát a kérdésben.

Guinid hangsúlyozta, hogy fennálló veszélyek miatt a Fülöp-szigeteknek és Tajvannak szorosabban együtt kell működniük egymással. Hangsúlyozta azt is, hogy a szigeten a legfontosabb dolog

egy esetleges támadás esetén az elszántság lehet, amivel vissza tudják verni a nagyhatalom csapásait.

Kiemelte, hogy fegyverek nélkül természetesen ez nem működik.

