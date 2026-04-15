LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.93%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Már a legrosszabbal számolnak: fel kell készülni a fenyegetett sziget evakuálására a katonai invázió miatt

Portfolio
A Focus Taiwan lap szólaltatta meg Leodevic B. Guinid, a Fülöp-szigeteki hadsereg korábbi parancsnokhelyettesét, aki a regionális interoperabilitási mechanizmusok létrehozását sürgette.

Guinid egy forgatókönyv-alapú felkészülési programot javasolt, melyben felvázolják a civilek számára a legrosszabb eshetőségek esetén is a szükséges lépéseket. Szerinte ebben szerepelne a tajvaniak, a filippínók és a távol-keleti térségben élő amerikaiak evakuálását. A korábbi tisztviselő óvatosan fogalmazott, ugyanakkor bizonyos, hogy a térséget komoly feszültségben tartó, esetleges kínai katonai invázióról beszélt.

Egy ilyen forgatókönyv szerint a Fülöp-szigeteknek fel kell készülnie arra, hogy Luzonon fogadja a Tajvanhoz való közelsége miatt evakuált állampolgárainak ezreit. A Fülöp-szigetek nem tudja ezt egyedül megtenni. Úgy vélem, hogy regionális interoperabilitási intézkedésnek kell lennie

– mondta el.

A korábbi parancsnokhelyettes azt is elmondta, hogy a regionális illegális tevékenységekkel szemben legális módszerekkel kell fellépniük. Ez a kijelentés annak fényében fontos, hogy a Fülöp-szigetek és Kína között egyre súlyosabb feszültség kezd kialakulni, mivel nem értenek egyet a Dél-kínai-tenger néhány részének ellenőrzésével. Manila nemzetközi bíróságokon keresztül szeretné megoldani a vitát, míg Peking nem ismeri el a testületek joghatóságát a kérdésben.

Guinid hangsúlyozta, hogy fennálló veszélyek miatt a Fülöp-szigeteknek és Tajvannak szorosabban együtt kell működniük egymással. Hangsúlyozta azt is, hogy a szigeten a legfontosabb dolog

egy esetleges támadás esetén az elszántság lehet, amivel vissza tudják verni a nagyhatalom csapásait.

Kiemelte, hogy fegyverek nélkül természetesen ez nem működik.

Címlapkép forrása: An Rong Xu/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: Trump megszólalt Orbán Viktor vereségéről, meglepően nyilatkozott Magyar Péterről
Ursula von der Leyen kimondta: végleg megfosztanák Magyarországot és a renitens tagállamokat az unió egységét fenyegető fegyverüktől
Most már hivatalos: több ezer milliárd forintnyi támogatást ad Ukrajnának az európai ország, befogadja a dróngyártást is
Partnereink